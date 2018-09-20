Елена Летучая: я с радостью вернусь в Благовещенск

Фото: instagram.com/elenapegas

Елена Летучая, которая играет в одном из спектаклей фестиваля кино и театра «Амурска осень» прилетела в Благовещенск. Еще до вылета в Приамурье в аэропорту она выкладывала на своей странице в социальной сети видео, в котором признавалась, что не была в Благовещенске уже давно и с радостью сюда вернется.

«Я лечу в Благовещенск в первый раз за много-много лет. На самом деле, я училась в Благовещенске и с радостью вернусь в этот город. Завтра спектакль», – сказала телеведущая.

Елена Летучая снимала в автобусе по пути к самолету. В кадр попали актеры Анна Бачалова и Максим Коновалов, с которыми на «Амурской осени» она играет в спектакле «Родственные связи».

«Макс, скажи, а что автобус специально только под нас?» – удивляется Елена. «Под нас. До Благовещенска на автобусе летим. Эксклюзив», – пошутил артист.

Как сообщало Амур.инфо, Максим Коновалов заменил в постановке Константина Соловьева, который не смог прилететь на фестиваль.

Спектакль «Родственные связи» пройдет в четверг, 20 сентября, в Общественно-культурном центре в 19:00.

Ранее на своей странице в социальной сети Елена Летучая разместила видео, в котором она говорила о приезде на фестиваль.

«Дорогие друзья, во избежание недоразумений хочу сказать, что я действительно участвую в спектакле "Родственные связи" и мы увидимся 20 сентября в Благовещенске и 21 сентября в Белогорске. В других городах я не играю, играет другая актриса», – сказала Елена.

При этом телеведущая оговорилась. Второй город, в котором пройдет антреприза с ее участием, – это Шимановск. Именно в этом городе в пятницу, 21 сентября, пройдет спектакль. Говоря о других городах, очевидно, Елена имела ввиду города Дальнего Востока, в которых спектакль пройдет уже без ее участия.

На вопрос подписчиков, стала ли Летучая актрисой, она ответила: «Это мой творческий эксперимент».

Другая подписчица поинтересовалась, как перелеты могут сказаться на здоровье теледивы. «Вы сказали что не можете летать на самолете из-за нагрузки на сердце, но вы все равно летаете и в Рио, и в другие города. Вы вылечились?» – поинтересовалась девушка.

«Да, я летаю с перерывами в 10 дней. Врачи разрешили такой график. Нельзя летать каждый третий день без перерыва, как требовала программа "Летучий отряд"», – ответила Летучая.

Елена Летучая родилась в 1978 году в Ярославле, но в 1985-м году вместе с родителями переехала в Тынду Амурской области. В 1999 году она окончила Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности «финансист». В 2005-м получила диплом экономиста в Российском техническом университете путей сообщения. Работала в РЖД и Газпроме. В 2007 году поступила в Школу телевидения «Останкино». Широко известная бывшая амурчанка стала благодаря программе «Ревизорро», в которой она была ведущей.

Видео: instagram.com/elenapegas