На Восточном устраняют пустоты под стартовым столом

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По контракту на их устранение выделено 4,6 миллиона рублей. По одной из версий, появление полостей обусловлено некачественной работой прежнего подрядчика — «Спецстроя», сообщает Life.

Как рассказал представитель компании «Адонис», пустоты в бетонном основании стартового стола обнаружили в ходе специальных изысканий весной 2018 года. Чтобы их заделать, через специальные трубки под давлением подается ремонтный состав, он распределяется внутри конструкции, заполняя все имеющиеся отверстия.