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20сентября
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сегодня, 10:53 4

На Восточном устраняют пустоты под стартовым столом

На Восточном устраняют пустоты под стартовым столом
Фото: РИА Новости

Строительная компания «Адонис» приступила к устранению пустот, которые были обнаружены под стартовым столом на космодроме Восточный в Амурской области. К 5 октября работы должны завершиться.

По контракту на их устранение выделено 4,6 миллиона рублей. По одной из версий, появление полостей обусловлено некачественной работой прежнего подрядчика — «Спецстроя», сообщает Life.

Как рассказал представитель компании «Адонис», пустоты в бетонном основании стартового стола обнаружили в ходе специальных изысканий весной 2018 года. Чтобы их заделать, через специальные трубки под давлением подается ремонтный состав, он распределяется внутри конструкции, заполняя все имеющиеся отверстия.

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#космодром #строительство


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Столько внимания к этим 4.6 млн. рублей... значит где-то поезд денег уводят.

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    54 минуты назад

    Оперативно достаточно решили проблему, да и не так дорого

  • Olivyeva

    Olivyeva
    40 минут назад

    А покажите нам эти пустоты?

    Мы наслово уже не верим.

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    25 минут назад

    OlivyevaА покажите нам эти пустоты?

    Мы наслово уже не верим.


    Вопросы к геологом) Да и в принципе какое ваше дело до Космодрома?

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