Участник «Амурской осени» неудачно пошутил про набережную реки Амур (видео)

Фото: olegharitonoff

Актер Олег Харитонов, приехавший в Благовещенск на фестиваль кино и театра «Амурская осень», пошутил про набережную реки Амур. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал видео, которое собрало больше 2 000 просмотров и около 200 комментариев. Многим амурчанам не понравилась шутка заезжего артиста.

«Я нахожусь на набережной около реки Амур. Вот решетка этой набережной, а вот и сама река», – смеется актер, показывая насыпную территорию в районе гостиницы «Юбилейная» и высотных жилых домов. «На самом деле, там река есть, только она очень далеко. А вот столбы с проводами… мне почему-то это напомнило Сиваш», – продолжает автор видео. «Кстати, набережная идет-идет, и вдруг раз – и дальше забор из железа. Действительность», – констатирует актер.

Реакция не заставила себя ждать. Пользователи из центральной части страны удивились исчезновению могучей реки. «А что говорят краеведы? Думаю, река пропала не так давно и не без помощи "царя природы"», – подозревает читательница. «Да, растеряла свою мощь река! Когда-то была полноводной, радовала своей свежестью. А что теперь? Мелеет Амур!!!» – возмутился другой пользователь.

Объяснить, что к чему, поспешили амурчане. «Это только часть набережной, которая находится под ремонтом. Если пройти дальше, там и Амур, и красивый вид», – вносит ясность человек, знакомый с ситуацией. Довольно быстро обстановка в комментариях накалилась. Многих возмутила подача актера, который показал неприглядную часть набережной и не показал огромный отремонтированный участок.

«У нас очень красивая набережная! Вы снимаете на окраине, там, где сейчас идет отсыпка набережной. Очень некрасивый комент», – написала девушка. Актер ответил ей: «Леночка!!! Это же юмор. Это везде такие нелепости есть. Не расстраивайтесь. И, кстати, это прямо у гостиницы "Юбилейная". Не такая уж окраина».

«Пройти дальше от стройки видно, не судьба была. Нельзя прийти в гости и стебаться над чьим-то домом. Ну, видимо, какой актер, такой и юмор», – рассердился кто-то из благовещенцев. «Зачем вы едете сюда?! Зачем говорить "типо шутки" про место, где вас ждут люди, где отдают не только частички своих сердец, но и, простите, конечно, кучищу своих средств – только для того, чтобы побывать на спектаклях, на творческих встречах. А вы закидываете какашками дом, в котором мы живем, а вы в нём гость! Что ж вы, снимая свой "уморительный" ролик, не потрудились пояснить, что это часть набережной, которая реконструируется? Что город все-таки, несмотря на его провинциальность, растет, облагораживается. И Амур на месте! Горечь остантся от подобного рода "шутников", а так, конечно, милости просим!» – возмущенно пишет горожанин. «У нас тут еще медведи ходят! Так что осторожнее гуляйте по нашей набережной», – пошутила благовещенка в ответ на шутку Харитонова. «Ты сними лучше через несколько лет , когда на этом месте "Золотая миля" будет. Тогда посмеемся», – предложил артисту один пользователей. «Занимайтесь своим чесом молча, не оскорбляя то место, где вам платят», – посоветовала пользовательница. (Орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)

Актера впечатлила реакция амурчан. Об этом он написал в следующем посте: «Предыдущий пост собрал множество гневных комментов из-за моей шутки про набережную. Мне жаль, что кто-то расстроился. И на самом деле, встречают нас очень тепло как на красных дорожках, так и в зрительных залах. Выступать для вас большое удовольствие, ну а набережные... пусть станут еще прекраснее!»

«Это был хороший урок, я буду осторожнее и внимательнее. Набережная реально прекрасная, они за нее переживают. Да, там не все так просто. Я на самом деле понимаю, почему они обиделись», – написал актер в комментариях.

50-летний актер Олег Харитонов известен зрителям по работе в телесериалах – «Паутина», «Сыщики», «Проба», «Район тьмы. Хроники повседневного зла» и других. В прошлом году он также приезжал на «Амурскую осень».