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Участник «Амурской осени» неудачно пошутил про набережную реки Амур (видео)

Участник «Амурской осени» неудачно пошутил про набережную реки Амур (видео)
Фото: olegharitonoff

Актер Олег Харитонов, приехавший в Благовещенск на фестиваль кино и театра «Амурская осень», пошутил про набережную реки Амур. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал видео, которое собрало больше 2 000 просмотров и около 200 комментариев. Многим амурчанам не понравилась шутка заезжего артиста.

«Я нахожусь на набережной около реки Амур. Вот решетка этой набережной, а вот и сама река», – смеется актер, показывая насыпную территорию в районе гостиницы «Юбилейная» и высотных жилых домов. «На самом деле, там река есть, только она очень далеко. А вот столбы с проводами… мне почему-то это напомнило Сиваш», – продолжает автор видео. «Кстати, набережная идет-идет, и вдруг раз – и дальше забор из железа. Действительность», – констатирует актер.

Реакция не заставила себя ждать. Пользователи из центральной части страны удивились исчезновению могучей реки. «А что говорят краеведы? Думаю, река пропала не так давно и не без помощи "царя природы"», – подозревает читательница. «Да, растеряла свою мощь река! Когда-то была полноводной, радовала своей свежестью. А что теперь? Мелеет Амур!!!» – возмутился другой пользователь.

Объяснить, что к чему, поспешили амурчане. «Это только часть набережной, которая находится под ремонтом. Если пройти дальше, там и Амур, и красивый вид», – вносит ясность человек, знакомый с ситуацией. Довольно быстро обстановка в комментариях накалилась. Многих возмутила подача актера, который показал неприглядную часть набережной и не показал огромный отремонтированный участок.

«У нас очень красивая набережная! Вы снимаете на окраине, там, где сейчас идет отсыпка набережной. Очень некрасивый комент», – написала девушка. Актер ответил ей: «Леночка!!! Это же юмор. Это везде такие нелепости есть. Не расстраивайтесь. И, кстати, это прямо у гостиницы "Юбилейная". Не такая уж окраина».

«Пройти дальше от стройки видно, не судьба была. Нельзя прийти в гости и стебаться над чьим-то домом. Ну, видимо, какой актер, такой и юмор», – рассердился кто-то из благовещенцев. «Зачем вы едете сюда?! Зачем говорить "типо шутки" про место, где вас ждут люди, где отдают не только частички своих сердец, но и, простите, конечно, кучищу своих средств – только для того, чтобы побывать на спектаклях, на творческих встречах. А вы закидываете какашками дом, в котором мы живем, а вы в нём гость! Что ж вы, снимая свой "уморительный" ролик, не потрудились пояснить, что это часть набережной, которая реконструируется? Что город все-таки, несмотря на его провинциальность, растет, облагораживается. И Амур на месте! Горечь остантся от подобного рода "шутников", а так, конечно, милости просим!» – возмущенно пишет горожанин. «У нас тут еще медведи ходят! Так что осторожнее гуляйте по нашей набережной», – пошутила благовещенка в ответ на шутку Харитонова. «Ты сними лучше через несколько лет , когда на этом месте "Золотая миля" будет. Тогда посмеемся», – предложил артисту один пользователей. «Занимайтесь своим чесом молча, не оскорбляя то место, где вам платят», – посоветовала пользовательница. (Орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)

Актера впечатлила реакция амурчан. Об этом он написал в следующем посте: «Предыдущий пост собрал множество гневных комментов из-за моей шутки про набережную. Мне жаль, что кто-то расстроился. И на самом деле, встречают нас очень тепло как на красных дорожках, так и в зрительных залах. Выступать для вас большое удовольствие, ну а набережные... пусть станут еще прекраснее!»

«Это был хороший урок, я буду осторожнее и внимательнее. Набережная реально прекрасная, они за нее переживают. Да, там не все так просто. Я на самом деле понимаю, почему они обиделись», – написал актер в комментариях.

50-летний актер Олег Харитонов известен зрителям по работе в телесериалах – «Паутина», «Сыщики», «Проба», «Район тьмы. Хроники повседневного зла» и других. В прошлом году он также приезжал на «Амурскую осень».

Просмотров всего: 5274

#жизнь #культура #происшествия


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Комментарии
Показать все (42) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    ужасная тяжеловесная набережная без деревьев

  • Lady G

    Lady G
    2 часа назад

    я такого актёра то не знаю... сериалы не смотрю, актёр блин для бабок

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    А с другой стороны это "реконструируется" еще даже не на бумаге, а лишь на словах.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    2 часа назад

    А это вообще кто? Ни один из телесериалов не то что не видел, но даже не слышал!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Окраина, ну. Все правильно он сказал.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Шуточки бывают очень не удачными

    Это как прийти в дом, тебя накормят, отогреют. А у хозяев в одной из комнат ремонт, снять её на видео с комментариями: "глядите какая свалка!".

    Я тоже его не знаю, но молодец, что осознал и извинился)

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Гляди ка обиделись! Что на правду обижаться? Не хотите и не ходите на эту показуху- осень и деньги целы будут. Правильно и сделал что сказал, может наша баба Валя услышит т что нибудь изменится

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Благовещенск дико скучный город-мы просто к этому привыкли а приезжие всё видят

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Вот именно! Помните как все пыжились когда Даренко сказал что мочой воняет и что? Даже вроде судились

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    2 часа назад

    Больше всего поражает то, что и сами же кто тут живет, поливают свой же город дерьмом :-)

    У меня всегда только один вопрос, ну и что вы тут забыли то тогда?

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Ремонт ха ха. Там уже травой все заросло. 4 года конь не валялся. Вообще то ремонт когда уже построили и что-то сломалось. Тогда да, ремонт. А когда строили, строили и так и не построили, то это называется долгострой.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    2 часа назад

    О, еще один )

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Ну тогда дуйте на пару туда, где вам не скучно))

    На правду обижаться глупо, но!

    Это дом (читайте выше)! Вы можете хозяину сказать-пошутить в лицо, а выкладывать в сеть не надо, это подло. На таких как До-До обижаться? А тем паче судиться - вот это дикая глупость! Ну и на последок До-До признал, что от таких запахов тащится аки удав по стекловате

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    КП

    Тогда да, ремонт.



    Нуууу... давайте назовём не ремонтом, а пристройкой новой веранды к дому)





    батарейка

    баба Валя услышит т что нибудь изменится



    То-то она у нас слепогухонемая)) Ни разу не слыхала. Будет бабло - достроят, не будет - нет.

    Другой прикол сколько они уже на заборчики и прочую шушеру (в тч убогенькую площадку) потратили.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Наш город не мы поливаем дерьмом, а те кто придумали Золотую милю. Про ремонт в квартире хорошо сказали. Представляю как я ободрала обои, полы, завалила окна щебнем и все это стоит 5-10-15 лет. Хорошая я хозяйка, да. А гости приходят и говорят, что нет. Вот уроды. Некрасиво так делать.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    бабе Вале - хоть ссы в глаза, всё равно божья роса.А вообще автор в чем то прав!

    А ведь это лицо города, этот убогий пейзаж это то что встречает не только наши туристы, но иностранные, пересекая границу! Раньше долгостроем всегда была "Бастилия" теперь похоже "Золотая миля"

  • ангелина-28

    ангелина-28
    1 час назад

    какой глупый мужчина!!!! лицо и бутылка минералки говорит о многом. Жаль, что эти заезжие актеры могут безнаказанно насмехаться над Амуром и набережной. ведь, парнокопытное такое, не выложил в сеть вид набережной, которой любуется наш народ. Неееет, надо всякую чушь выложить

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    ну актер то прав, в самом центре напротив здания прпавительства такая убогость

  • Ваша совесть.

    Ваша совесть.
    1 час назад

    Что Доренко, что этот товарищ. Оба правду матку сказали.

  • Ваша совесть.

    Ваша совесть.
    1 час назад

    Что Доренко, что этот товарищ. Оба правду матку сказали.

  • КП

    КП
    1 час назад

    ЛайКа
    КП

    Тогда да, ремонт.



    Нуууу... давайте назовём не ремонтом, а пристройкой новой веранды к дому)





    батарейка

    баба Валя услышит т что нибудь изменится



    То-то она у нас слепогухонемая)) Ни разу не слыхала. Будет бабло - достроят, не будет - нет.

    Другой прикол сколько они уже на заборчики и прочую шушеру (в тч убогенькую площадку) потратили.


    Какая пристройка, это все единое целое, от Театральной, до В. Благовещенска.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Наш город не мы поливаем дерьмом, а те кто придумали Золотую милю.



    Мне не все участки набки нравятся, но я не снимаю "гыгвидео" и тем паче в сеть не выкладываю.



    Про ремонт в квартире хорошо сказали. Представляю как я ободрала обои, полы, завалила окна щебнем и все это стоит 5-10-15 лет. Хорошая я хозяйка, да.



    А, ну да, предлагаете вообще не строить?

    Вы когда-нибудь вообще к стройке отношение имели?

    Ну да, вы ещё и обои за 10 минут поклеите?))

    Сами и с ограниченным бюджетом за сколько сделаете?

    Самостоятельно... более месяца отпуска не хватило. И остались недоделки. Почти месяц не могут к ним подойти.

    Дали бы пару лямов и нагнали бы спецов, сделали бы конфетку, пока на Канарах отдыхали. А самим? и при этом в кредит уложиться?



    А гости приходят и говорят, что нет. Вот уроды. Некрасиво так делать.



    И вот представьте. Мне ещё доделывать, я знаю. Тут вы в гости и "чёт тут бы ещё подкрасить, там доделать", я отвечу, что пока асматика не сбагрю, не смогу доделать, и надо зарплату получить, краску купить.

    А нет, вы делаете наоборот! Вы мне ничего не говорите. Снимаете видео и потом всем показываете



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    КП



    Какая пристройка, это все единое целое, от Театральной, до В. Благовещенска.





    Набка пристройка к городу, как новая веранда к дому. Было крыльцо 1*1м, его засыпали площадкой 10*3м и строят веранду. Как такой пример?



    Все кто ходят мимо видят разруху, но пока не достроят она будет. А то что дом только что покрашен, ну где-то линолеум подстёрся, где-то тоже есть недочёты.



    Вот уже построили участки и я могу сказать, что там мне больше нравится, а тут совсем не нравится. А хихикать над ремонтом или стройкой на мой взгляд глупо.



  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    Червяк-сын спрашивает Червяка-папу.

    - Папа, а в яблоке хорошо жить?

    - Да, сынок.

    - Папа, а в сливе?

    - Да, сынок.

    - Папа, а почему мы тогда в дерьме живем?

    - Знаешь, сынок. Есть такое понятие - Родина.

    Пора уже давно достроить набережную, а не возмущаться вполне заслуженными шутками над этим долгостроем..

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Блин. Для них заборы строили, строили... и хоть бы кто-то красоту и изящество забора на набережной оценил.

  • Маша Сидорова

    Маша Сидорова
    1 час назад

    Если бы Харитонов снял построенную часть нашей набережной, то можно было бы прокомментировать следующим образом - более красивой набережной, чем здесь, нигде нет, да ещё в шаговой видимости чужого государства.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ЛайКа

    А хихикать над ремонтом или стройкой на мой взгляд глупо.




    Так нет никакого ремонта. Нет никакой стройки. Есть большая помойка. Над которой грех не шутить.



  • Маша Сидорова

    Маша Сидорова
    1 час назад

    Что уж говорить, москвичи оборзели. Когда Москва спит, Дальний Восток работает. Когда Дальний Восток спит, Москва подсчитывает сколько денег она заработала.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Маша Сидорова

    Что уж говорить, москвичи оборзели. Когда Москва спит, Дальний Восток работает. Когда Дальний Восток спит, Москва подсчитывает сколько денег она заработала.



    И много ты сегодня наработала?



  • OT

    OT
    1 час назад

    Прав Харитонов.

    Если ведется строительство, то хоть как это показывай, а все равно ясно будет, что идет строительство, а не обмеление реки и т.д.

    Но там все на мертвом приколе весь капитал. Это уже не строительство, а факт вот такого пространства без воды. Разве факт надо опровергать?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хмык

    ЛайКа

    А хихикать над ремонтом или стройкой на мой взгляд глупо.




    Так нет никакого ремонта. Нет никакой стройки. Есть большая помойка. Над которой грех не шутить.



    Это вы, я можем шутить и подтрунивать, это наше. Смеяться над собой одно, а чужому человеку, тем более публично - это не красиво! Ну ладно, когда это подростки делают. Дурные ещё



    Грех не шутить (точнее рыдать) над Наберережной в Новобурейске! Там достроили и давно, посмотрите на ЭТО



    Вот там точно закопали бабла.



  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Ну не знаю) Прогулялся с одним из гостей "Амурской осени" по набережной, рассказал ему про все, что вокруг. Он все фотал, снимал на видео, потом выложил в соцсети. Ему явно понравилось.

    https://www.instagram.com/p/BntrW-7Fzgq/?taken-by=sokolnichek

    А Харитонов - ну шутканул, ну неудачно. Бывает.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Nabivachev

    Ну не знаю) Прогулялся с одним из гостей "Амурской осени" по набережной, рассказал ему про все, что вокруг. Он все фотал, снимал на видео, потом выложил в соцсети. Ему явно понравилось.

    А Харитонов - ну шутканул, ну неудачно. Бывает.



    Это почему неудачно?

    Это факт достойный фельетона. Как получается "мертвый капитал" как территория с лунным (безжизненным) ландшафтом? Разгильдяйство это от прямого правления Москвы.

  • starco

    starco
    59 минут назад

    Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива (С) Вот поэтому в других государствах и ставят трехметровые заборы или утягивают всё сетками непрозрачными, чтобы такие вот йумористы не появлялись. Видел я этот ролик, чувствовалось, что автор видео стебётся, просто закрыл ролик, даже не досмотрев до конца - и забыл через минуту. Ну да, можно было бы и оскорбиться - но только из-за того, что вторым роликом не поставил видео или фото нормальной набережной, а не недостроенного участка. Но, блин, в эпоху, когда каждый старется как-то привлечь внимание к своей персоне (страничке в соцсети) реагировать на всё - означает, вообще не вылазить из комментариев...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    57 минут назад

    Nabivachev

    А Харитонов - ну шутканул, ну неудачно. Бывает.



    Ещё и извинился перед теми, кто обиделся. Ч/ю у всех разное



    Не знала его, оказался молодец



    Наоборот уважение вызывает



  • ay

    ay
    52 минуты назад

    Вполне удачно пошутил. Чё тут обижаться, коли хозяина у насыпи нету? Коммуняцкая набережная и то органичнее смотрелась, чем этот пустырь за корявым забором из жести. Ещё мало актёр пропесочил.

  • OT

    OT
    51 минута назад

    starco

    Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива (С) Вот поэтому в других государствах и ставят трехметровые заборы или утягивают всё сетками непрозрачными, чтобы такие вот йумористы не появлялись. Видел я этот ролик, чувствовалось, что автор видео стебётся, просто закрыл ролик, даже не досмотрев до конца - и забыл через минуту. Ну да, можно было бы и оскорбиться - но только из-за того, что вторым роликом не поставил видео или фото нормальной набережной, а не недостроенного участка. Но, блин, в эпоху, когда каждый старется как-то привлечь внимание к своей персоне (страничке в соцсети) реагировать на всё - означает, вообще не вылазить из комментариев...



    Хорошую набережную отстроили и грех не полюбоваться, а как быть с разгильдяйством?

    Спрятать задницу в кресло, чтоб не усекли хвоста у виновника такого разгилбдяйства?

    Просто пройти мимо, свернув себе шею?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    50 минут назад

    OT

    Разгильдяйство это от прямого правления Москвы.




    Кхм... кхе-кхе...

    Это... ну и шутил бы над Москвой, или ему ссыкотно было?!))

    Типа: "НаКрымНаш и Олимпияды с Чемпионятами есть, а на лицо перед Китаем не нашлоси?! Вот и стоит лицо приграничного городка, аки баба на половину накрашенная. Денег нет на косметику и не предвидится, но вы держитесь"

  • Olivyeva

    Olivyeva
    44 минуты назад

    К двум бедам России добавилась третья,

    Благовещенская Набережная.

    За державу обидно.

  • OT

    OT
    44 минуты назад

    ЛайКа

    OT

    Разгильдяйство это от прямого правления Москвы.




    Кхм... кхе-кхе...

    Это... ну и шутил бы над Москвой, или ему ссыкотно было?!))

    Типа: "НаКрымНаш и Олимпияды с Чемпионятами есть, а на лицо перед Китаем не нашлоси?! Вот и стоит лицо приграничного городка, аки баба на половину накрашенная. Денег нет на косметику и не предвидится, но вы держитесь"



    Дак срамно-же! Но кому-то не срамно и над тем Харитонов и подшутил. А надо-бы фитиль в очко, Но ...но как не ссыкотно? Страшновато даже, а не ссыкотно.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    13 минут назад

    OT

    А надо-бы фитиль в очко




    и





    Olivyeva

    Благовещенская Набережная.



    Повторю. Заедьте в Новобурейск! Шутить перестанете)) Впору рыдать

    Пара лет и она развалилась. А фитиль никому не вставляют



    За державу обидно.



    Особливо за Амурку





  • DeamonX

    DeamonX
    38 секунд назад

    Красавчик. Спасибо, что напомнил об этом бельме. Это действительно ужасно - оцинкованный забор в центре города. Всё бы ничего, если бы была хоть какая-то перспектива довести реконструкцию набережной до конца. Все поймут: набраться терпения и подождать, по окончании будет красиво. Но похоже, уже замылился глаз у местных, не замечают катакомбы в самом неподходящем для них месте. И перспективы не видно...

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