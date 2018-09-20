В центре Благовещенска автомобиль врезался в крыльцо банка

В Благовещенске легковой автомобиль врезался в крыльцо здания банка. Водитель белой Toyota Corolla Spacio скрылся с места происшествия.

ДТП произошло утром в четверг, 20 сентября. Банк расположен по адресу: улица Амурская, 225. Судя по расположению автомобиля, он двигался по Амурской от улицы Шевченко. Легковушка съехала с проезжей части, преодолела барьер и тротуар и ударилась о крыльцо. По словам очевидцев, водитель иномарки сбежал.

В региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что данных о пострадавших нет. На место происшествия отправили экипаж ДПС, автоинспекторам предстоит установить причины и обстоятельства аварии, а также личность и местонахождение человека, который управлял автомобилем. Разбитую машину эвакуируют на арестплощадку.