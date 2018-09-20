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20сентября
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сегодня, 10:15 8

В центре Благовещенска автомобиль врезался в крыльцо банка

В центре Благовещенска автомобиль врезался в крыльцо банка

В Благовещенске легковой автомобиль врезался в крыльцо здания банка. Водитель белой Toyota Corolla Spacio скрылся с места происшествия.

ДТП произошло утром в четверг, 20 сентября. Банк расположен по адресу: улица Амурская, 225. Судя по расположению автомобиля, он двигался по Амурской от улицы Шевченко. Легковушка съехала с проезжей части, преодолела барьер и тротуар и ударилась о крыльцо. По словам очевидцев, водитель иномарки сбежал.

В региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что данных о пострадавших нет. На место происшествия отправили экипаж ДПС, автоинспекторам предстоит установить причины и обстоятельства аварии, а также личность и местонахождение человека, который управлял автомобилем. Разбитую машину эвакуируют на арестплощадку.

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#ДТП


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    а сбежал то зачем?

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Очередная пьянь, потому и сбежал!

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Просто наказание за оставление места ДТП надо приравнивать к езде пьяным/укуренным, а то сейчас отсидится пару дней и вроде как устал/уснул получится.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    3 часа назад

    Придется ему оформить кредит в АТБ или купить вексель по которому не вернут деньги

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Так это водитель против банковской кредитной системы бунтовал.

  • fon

    fon
    1 час назад

    Николай Смирнов

    Так это водитель против банковской кредитной системы бунтовал.



    Не-а, это скрытая реклама АТБ.

  • aftar

    aftar
    15 минут назад

    Блин, как всегда, вместо того чтоб проверить информацию, пишут чушь. Банальное ДТП, на амурской одна бабулька боднула другую и та вылетела с дороги. Никто там не скрывался, обе бабульки трезвые, просто в шары долбятся обе.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    12 минут назад

    Владелец векселя ФТК!

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