Мэр Якутска Авксентьева распорядилась продать внедорожники прежних чиновников: обзор прессы

Фото: sakhalife.ru

Для тюрем и колоний купят видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения; пешеходы и велосипедисты на тротуарах стали проблемой № 1; глава ЦИК Памфилова расплакалась, узнав о нарушениях при выборах в Приморье. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» рассказывается о том, что ФСИН закупит для тюрем и колоний 28 тысяч переносных видеорегистраторов и 34 тысячи камер видеонаблюдения. После чего в российских тюрьмах и следственных изоляторах не останется неподконтрольных зон (слово «зона», согласитесь, здесь смотрится весьма органично). Таким образом будет поставлен заслон пыткам и измывательствам над заключенными. Обойдется этот метод борьбы с садизмом в 1,5 миллиарда рублей. Из нашего, заметьте, кармана. Вопрос, не проще ли (не дешевле ли) просто по-человечески относиться к заключенным, я не задаю: стоит ли впустую потрясать воздух, в то время когда на кону находятся полтора миллиарда пусть и не долларов, но хотя бы рублей.

Вам статья

На что еще стоит обратить внимание, так это на первополосный материал о том, как поделить тротуары между пешеходами, велосипедистами и владельцами другой двухколесной техники. Я бы даже сказал так: между добропорядочными пешеходами и оголтелыми велосипедистами. В газете, между прочим, говорится, что это проблема номер один: велосипедисты – в числе лидеров по количеству сбитых насмерть людей. О путях решения проблемы – в газете.

Также в номере

Поверьте на слово, в сегодняшней «Российской газете» еще много материалов, которые следует прочесть, я же еще назову тот, в котором рассказывается, как в Благовещенске вор, выдав себя за пылкого влюбленного, арендовал автокран, поднялся в корзине этого крана с букетом цветов до 5-го этажа многоквартирного дома, залез через лоджию в квартиру, откуда благополучно и удалился, прихватив 5 миллионов рублей.

Написал заметку некто Иван Петров, и я не удивлюсь, если отчество у Ивана – Сидорович. На том и перейду к другой газете.

Напишут же такое

Далее «Известия», рассказавшие о том, что первым документом, который подписала новый мэр Якутска Сардана Авксентьева, стало распоряжение о продаже престижных внедорожников, на которых ездили прежние чиновники. Сделано это «в целях наиболее эффективного использования городского имущества».

Авксентьева пообещала это в ходе предвыборной кампании, заявив, что первым продадут машину с самыми крутыми номерами. Тогда многие решили, что это пиар-ход. Однако новый мэр слова воплотила в жизнь.

А мне почему-то вспомнился недавний амурский губернатор Олег Кожемяко. Тоже с этого начинал.

Очень интересно

В «Амурской правде» – дневник «Амурской осени», из которого я выделяю интервью с Максимом Авериным. Почему выделяю, потому, что уж очень хорош был спектакль с его участием.

На фоне громких имен и звонких фотографий как-то теряется заметка о том, что золотодобытчики много лет загрязняют в Архаринском районе Малую Бирю – в этой реке – пишут – вся таблица Менделеева. Я так думаю, и еще много лет будут загрязнять. И не только Малую Бирю.

Ну и еще об одну заметочку споткнулся мой взгляд – о том, как житель Завитинска напал с косой на полицейский автомобиль. Сначала, правда, напал на подругу – довела, видать, мужика до ручки. Ну а там и полицейский автомобиль попал под руку. Вот она, изнанка любви.

На посошок

Напоследок – «Собеседник», в котором вы прочтете о том, как глава ЦИК Элла Памфилова расплакалась (или чуть не расплакалась), узнав о вопиющих нарушениях при выборах в Приморье. Но вряд ли вам будет интересно читать о лицемерии, поэтому сразу переключусь на заметку о том, как полицейские Ростова–на-Дону обнаружили и ликвидировали подпольный клуб для карточных игр. Он действовал – не поверите! – под видом агентства ритуальных услуг. Игроки между собой игру в «покер» называли просто «покойничком».