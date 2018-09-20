Сотрудники ГИБДД начнут охоту за автомобилистами-должниками

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С 20 сентября у водителей-должников прибавится проблем – их ждут новые крупные неприятности. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать таких автовладельцев на дороге и сообщать им, что автомобиль находится в розыске по запросу Федеральной службы судебных приставов.

Тормозить транспорт должников сотрудников ГИБДД обязывает приказ министерства юстиции. Документ прописывает порядок взаимодействия правоохранительных органов и службы судебных приставов по поиску должников и их имущества.

Теоретически правоохранители должны были помогать приставам и раньше. Но для людей в погонах все указания должны быть официальными и в письменном виде, лишь тогда указание будет соблюдаться.

А еще полицейские, согласно новому приказу, обязаны не просто остановить машину и напомнить водителю про его проблемы. Также сотрудник полиции должен выяснить, где живет должник и где ставит свое авто. Полученную информацию передают приставам. Проскочить незамеченным должникам станет практически невозможно – приказ минюста объединяет судебных приставов с сотрудниками ГИБДД «для выявления в транспортном потоке разыскиваемых транспортных средств должников».

Во всех без исключения крупных городах практически нереально найти дороги, не оснащенные камерами видеонаблюдения. Так что поймать нужный автомобиль просто дело времени, причем не очень большого, сообщает «Российская газета». Более того, теперь такими камерами оснащены большинство и небольших городков, поселков.

Совместный приказ минюста и МВД определяет порядок поведения сотрудников полиции, когда те оказывают содействие приставам «в ходе исполнительного производства». По новому приказу сотрудники МВД окажут приставам содействие при выселении должника, освобождении нежилого помещения, земельного участка, при сносе строения, здания или сооружения либо их отдельных конструкций.

По приказу местные органы ФССП и МВД организуют обмен информацией, который «при наличии технической возможности» будет осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. А если такой возможности нет, то путем обмена «документами на бумажном носителе».