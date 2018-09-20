Конец света перенесли на февраль 2019 года

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Уфологи утверждали, что подобное столкновение приведет к катастрофе, а власти скрывают достоверную информацию о конце света, чтобы не сеять панику у населения.

Нужно отметить, что тенденция регулярно прогнозировать апокалипсис на Земле сохраняется уже несколько лет. Во многих прогнозах значится загадочная планета Нибиру, которая фигурирует еще в древней шумерской мифологии. Подобные прогнозы стали объектом шуток и ироничных замечаний со стороны пользователей социальных сетей.

«Эксперты-нибирулоги» ссылаются на уфологов, бывших специалистов NASA, представителей британской разведки и авторов разных неопубликованных в официальных изданиях научных работ. Но есть мнение, что истинным источником подобной информации оказываются не представители экспертных сообществ, а обыкновенные британские таблоиды, сообщает «МИР24».

Катастрофу прогнозировали на 19 сентября 2018 года, но сейчас перенесли на 1 февраля 2019 года.