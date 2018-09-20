Тепло и без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября

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20 сентября в Приамурье малооблачно, в большинстве районов без осадков, местами по северо-западу пройдет слабый дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами ускоряясь до 11 метров в секунду. Температура составит плюс 19…24, в дожде плюс 9…14.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Термометры покажут 22…24 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL