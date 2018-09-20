В Благовещенске объявлен в розыск зеленый «Москвич», скрывшийся с места ДТП

пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский»

Обновлено: 11:22



В областном центре Приамурья разыскивают автомобиль «Москвич», который повредил стоящую машину. Происшествие случилось во вторник, 18 сентября, в 11:30 на базе, расположенной в районе перекрестка улиц Богдана Хмельницкого – Тенистая.

«Неустановленный водитель, на автомобиле "Москвич 412" зеленого цвета при движении задним ходом совершил наезд на стоящий автомобиль Honda Inspire, в результате чего автомобиль получил механические повреждения. Водитель "Москвича" с места ДТП скрылся», – сообщают в городском ГИБДД.

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей происшествия или самого водителя.

Кроме того, в ГИБДД просят тех, кому известно местонахождение данного автомобиля, сообщить об этом.

Любую информацию об указанном происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.

«Снимки сделаны с видеокамер, и этого качества недостаточно для определения достоверного номера автомобиля. Поэтому и обратились за помощью к очевидцам», – объяснили в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский»