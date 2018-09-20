Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:22 6

В Благовещенске объявлен в розыск зеленый «Москвич», скрывшийся с места ДТП

В Благовещенске объявлен в розыск зеленый «Москвич», скрывшийся с места ДТП
пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский»

Обновлено: 11:22

В областном центре Приамурья разыскивают автомобиль «Москвич», который повредил стоящую машину. Происшествие случилось во вторник, 18 сентября, в 11:30 на базе, расположенной в районе перекрестка улиц Богдана Хмельницкого – Тенистая.

«Неустановленный водитель, на автомобиле "Москвич 412" зеленого цвета при движении задним ходом совершил наезд на стоящий автомобиль Honda Inspire, в результате чего автомобиль получил механические повреждения. Водитель "Москвича" с места ДТП скрылся», – сообщают в городском ГИБДД.

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей происшествия или самого водителя.

Кроме того, в ГИБДД просят тех, кому известно местонахождение данного автомобиля, сообщить об этом.

Любую информацию об указанном происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.

«Снимки сделаны с видеокамер, и этого качества недостаточно для определения достоверного номера автомобиля. Поэтому и обратились за помощью к очевидцам», – объяснили в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский»

Просмотров всего: 3791

#ДТП #происшествия #транспорт


Власть

Результаты выборов в Приморском крае отменены

сегодня, 14:36
Происшествия 1

В Благовещенске пришли на помощь людям, чей катер сел на мель

Происшествия 1

В Приамурье женщина-опекун обокрала 93-летнего пенсионера
Происшествия 42

Участник «Амурской осени» неудачно пошутил про набережную реки Амур (видео)
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    5 часов назад

    Я что-то не пониаю - а по номеру нельзя установть владельца?

  • Daniil

    Daniil
    5 часов назад

    Кому, интересно, такой раритет понадобился...

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Такое впечатление, что в городе полно таких "Москвичей"...гайцы по базе пробить не могут что ли?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Алгебра

    Я что-то не пониаю - а по номеру нельзя установть владельца?



    Если новость прочесть, то вопрос отпадает сам по себе.





    ~~«Снимки сделаны с видеокамер и этого качества недостаточно для определения достоверного номера автомобиля. Поэтому и обратились за помощью к очевидцам», – объяснили в ГИБДД.



    Не так уж и много Москвичей в Благе осталось, чтобы по базе не вычислить.



  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Новость дополнили, что запись плохого качества и достоверно номер сложно установить. Неужели у нас зарегистрировано таких машин брльше, чем одна?))

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    а поврежденная машина не нарушала ПДД?

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь