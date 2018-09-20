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20сентября
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сегодня, 09:16 1

В 2019 году Россию ждут долгие новогодние и майские выходные

В 2019 году Россию ждут долгие новогодние и майские выходные
Фото: god-2019.ru

Российские власти утвердили праздничные и выходные дни календаря на следующий год. Согласно графику на 2019 год, россиян ждут долгие новогодние и майские праздники, а также затяжное празднование мужского и женского дней.

Россия будет гулять 2 и 3 мая. Этими днями решено компенсировать новогодние 5 и 6 января, которые придутся на субботу и воскресенье. Кроме этого, в следующем году 23 февраля приходится на субботу – и так выходной день, поэтому отдых переносится на 10 мая.

Перенос выходных и праздничных дней составило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Благодаря этим переносам люди станут больше отдыхать по количеству дней во время новогодних праздников, похожих, скорее, на мини-отпуск, а также во время майских, когда многие пользуются возможностью и отправляются на огороды или к морю, сообщает Primamedia.ru.

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го. Главный мужской праздник 23 Февраля россияне будут отмечать два дня, а женский праздник 8 Марта продлится целых три дня. С 1 по 5 мая продлится первая очередь майских праздников, с 9 по 12 мая – вторая.

Один выходной положен горожанам в честь Дня России, который отмечают 12 июня. Три дня проведут вне офисов россияне по случаю празднования Дня народного единства, которое в стране будут праздновать со 2 по 4 ноября.

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#отдых #праздники


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  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Урааааа! Каникулы!

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