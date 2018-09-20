Львам стоит воздержаться от поездок, а Скорпионы будут в центре внимания: прогноз на 20 сентября

Восход Солнца: 06:12

Заход Солнца: 18:33

Солнце в Деве.

Овен. На данном этапе вы можете находиться в приподнятом настроении и будете полны благих намерений. Много времени могут отнять бытовые вопросы.

Телец. День благоприятный для осуществления новых планов. В отношениях с любимым человеком никаких отрицательных изменений не предвидится.

Близнецы. Не стоит устраивать масштабный шопинг, тем более, что до зарплаты еще далеко.

Рак. Нужно быть менее усердным в работе, иначе в спешке вы наделаете немало ошибок. Возможно, что на жизненном пути вы встретите настоящего гуру, который даст много мудрых советов.

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Лев. Лучше воздержаться от дальних поездок, спиртных напитков и слишком шумных компаний. Проведите время в уединении или в кругу самых близких людей.

Дева. Вероятно ухудшение характера. Даже если вы будете стараться поступать по справедливости, поступки могут восприниматься в извращенном свете.

Весы. День подходит для обсуждения любых деловых вопросов. Вы точно знаете, чего хотите и на какие уступки готовы пойти.

Скорпион. Удачно будут складываться отношения с любимыми, вы будете в центре внимания. Жизнь изменится. Связи расширятся. Взгляд на мир станет более углубленным.

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Стрелец. Сегодня нужно рассчитывать только на себя и свои таланты. Иные пути к успеху будут омрачены обманами и критическими замечаниями со стороны начальства.

Козерог. Сейчас вокруг вас будут разворачиваться интересные события. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и ни в чем не участвовать.

Водолей. В романтической жизни вероятны неожиданные повороты. Некоторым представителям этого знака предстоит открыть в любимом человеке незнакомые грани характера.

Рыбы. Ситуация несет в себе серьезную опасность для здоровья. К тому же в деловых вопросах вас ожидают трудности: ваши честолюбивые планы претерпят изменения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев