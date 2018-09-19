Новые выборы губернатора Приморского края пройдут в декабре

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Новые выборы губернатора Приморского края будут назначены на 16 либо 23 декабря, в зависимости от того, когда будет опубликовано соответствующее решение. Ожидается, что парламент края рассмотрит вопрос о назначении выборов на очередном заседании 26 сентября.

Осведомленный источник ИА PrimaMedia в крайизбиркоме сообщил, что региональная комиссия на заседании в четверг поддержит рекомендацию ЦИК РФ по признанию текущих выборов губернатора недействительными. «Позиция ЦИК будет поддержана», – сказал собеседник агентства.

По его словам, крайизбирком 20 сентября примет еще одно решение – об обращении в заксобрание Приморья по назначению новых выборов губернатора. Согласно краевому избирательному кодексу, выборы должны состояться не позднее 3 месяцев с момента наступления оснований для их проведения. «В зависимости от того, как оперативно будет опубликовано решение о назначении, выборы состоятся 16 или 23 декабря», – сказал источник.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала избирательную комиссию Приморского края признать недействительными результаты повторного голосования на выборах губернатора, которое прошло 16 сентября.

После заседания по ситуации со вторым туром выборов в Приморье она, отвечая на вопросы о сроках проведения нового голосования, расплакалась, передает корреспондент РБК. «Вы знаете, как обидно было – взяли и перечеркнули всю работу. Мы сейчас с Николаем Ивановичем (Булаев, замглавы ИК – РБК) говорили, это просто не передать... потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз – и такой удар под дых», – сказала она, расплакавшись.

Это будет первый в истории современной России случай, когда отменяются итоги выборов высшего должностного лица субъекта РФ. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что выборы в Приморье прошли в два тура. Основанием для рекомендации со стороны ЦИК РФ стали массовые нарушения.

По словам главы ЦИК РФ, анализ данных не позволяет сделать вывод о том, что данные в протоколах изменялись только в пользу одного кандидата – Андрея Тарасенко или Андрея Ищенко. Имеется ряд участков, где стопроцентное голосование было как за одного кандидата, так и за другого. Также Центризбирком считает, что был подкуп со стороны обоих кандидатов.

Кремль поддерживает позицию Центризбиркома по ситуации с выборами губернатора Приморья, так как она идет в русле обеспечения чистоты и справедливости голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Единоросс Андрей Тарасенко, набравший во втором туре выборов 49,55 %, на митинге 19 сентября поддержал решение о признании выборов недействительными. Он сначала пообещал принять участие в перевыборах, однако в общении с журналистами через несколько минут заявил: «Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски». Ряд СМИ трактовали это заявление, как официальный отказ участвовать в повторных выборах. Однако в пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что необходимо дождаться решения крайизбиркома.

Его оппонент из КПРФ Андрей Ищенко, получивший 48,06 % голосов, выступил против предложения Эллы Памфиловой признать результаты голосования недействительными. «Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае в стране проиграла. Если у нас отменяются выборы по этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет», – заявил Ищенко РБК.

Вместе с тем, в беседе с ТАСС он сообщил, что готов участвовать в выборах снова, если партия ему доверит.

Как сообщало Амур.инфо, 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По его итогам возник скандал. Стороны обвинили друг друга в подтасовках. В ситуацию вмешался ЦИК и заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. Сейчас в Приморье работает комиссия ЦИК, члены которой проверяют результаты второго тура выборов главы региона, во время которого зафиксировано свыше 60 нарушений.