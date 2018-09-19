В России усилят неприятный запах бытового газа

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Сократить число аварий в газифицированных домах помогут присадки, которые усилят запах газа. Это даст людям возможность раньше заметить утечку, вызвать помощь и покинуть помещение.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. «Сейчас газ не очень сильно пахнет, и поэтому не всегда жильцы дома успевают устранить проблему, перекрыть газ, открыть окна, вызвать бригаду и таким образом предотвратить хлопки и взрывы», – рассказал замминистра.

Чибис сообщил, что Минстрой и Минпромторг предлагают добавлять в газ дополнительные вещества, которые придают ему специфический запах. Сейчас министерства работают над изменением законодательства, которое позволит претворить эту идею в жизнь.