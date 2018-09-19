Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость
сегодня, 20:47 1

В России усилят неприятный запах бытового газа

В России усилят неприятный запах бытового газа
Фото: uvelka74.ru

Сократить число аварий в газифицированных домах помогут присадки, которые усилят запах газа. Это даст людям возможность раньше заметить утечку, вызвать помощь и покинуть помещение.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. «Сейчас газ не очень сильно пахнет, и поэтому не всегда жильцы дома успевают устранить проблему, перекрыть газ, открыть окна, вызвать бригаду и таким образом предотвратить хлопки и взрывы», – рассказал замминистра.

Чибис сообщил, что Минстрой и Минпромторг предлагают добавлять в газ дополнительные вещества, которые придают ему специфический запах. Сейчас министерства работают над изменением законодательства, которое позволит претворить эту идею в жизнь.

Просмотров всего: 207

#жизнь #ЖКХ #закон


Происшествия

В Благовещенске у подозрительного автомобилиста нашли наркотики
Общество

Ярмарку оставят, День города перенесут: Белогорск подвел итоги соцопроса

сегодня, 17:51
В России и мире

В Британии модель продает старую грудь ради новой
В России и мире

Пауки месяцами пугали пением женщину
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    и цены на него повысят?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь