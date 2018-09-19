В Приамурье военные получили технику связи нового поколения

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На вооружение общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступила новая техника. Это цифровые радиорелейные станции на базе КамАЗа.

Как сообщает пресс-служба ВВО, новые станции в разы повысят возможности подразделений связи соединений и воинских частей объединения.

Станции на базе автомобилей высокой проходимости КамАЗ-4350 позволяют принимать и передавать информацию на удалении до 400 километров, а также организовать видеоконференцсвязь. Кроме того, станция может определять местоположение в спутниковой системе навигации ГЛОНАСС и работать автономно до 15 суток в любых климатических условиях Дальнего Востока.

Благодаря компьютеризированной системе управления и продуманной компоновке, скорость развертывания станций уменьшилась в 2,5-3 раза, а дальность передачи сигнала увеличилась почти в два раза по сравнению с предшественниками.