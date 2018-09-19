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19сентября
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сегодня, 20:18 0

С 2019 года МРОТ увеличится до 11 280 рублей

С 2019 года МРОТ увеличится до 11 280 рублей
Фото: www.interfax.ru

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 11 280 рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«В пакете со всеми бюджетами направляется проект закона об установлении минимального размера оплаты труда. На 1 января 2019 года МРОТ будет установлен в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100 % от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого по методологии за второй квартал предшествующего года, то есть за второй квартал 2018 года», – приводит ТАСС слова Голиковой.

Голикова также сообщила, что проект бюджета учитывает ежегодное увеличение МРОТ. «С 1 января 2020 года на 2,9 % и с 1 января 2021 года на 2 %», – уточнила она. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2019 года составит 8 000 рублей. С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице возрастает с 850 рублей до 1 500 рублей.

Последний раз МРОТ повышали в мае текущего года – до 11 163 рублей в месяц. Как сообщало ИА «Амур.инфо», тогда он сравнялся с прожиточным минимумом. Мера коснулась трех миллионов человек; регионам на ее реализацию выделили дополнительные 20 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

МРОТ – установленный законом минимум оплаты труда в месяц. От показателя зависят размеры пособий по безработице, налогов, компенсаций, декретных, кредитования и социальных выплат. Регионы могут устанавливать на своей территории более высокий минимальный размер оплаты труда.

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#российская власть #экономика


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