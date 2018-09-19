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Благовещенская третьеклассница принесла домой птенца дятла (видео)

Благовещенская третьеклассница принесла домой птенца дятла (видео)

В Благовещенске ученица третьего класса спасла птенца дятла от неминуемой гибели. За подраненной птицей уже охотилась кошка. На счастье молодого дятла мимо проходили дети – они и спасли птенца в красной шапочке.

Это произошло в среду, 19 сентября, в районе улиц Амурской и Трудовой. Там дети гуляли после школы. Птицу забрала домой девочка Василина Якименко.

Спасеныша временно поселили в коробке. Оставить дятла дома у школьницы невозможно: в семье есть кошка и хомяк. «Как его кормить и поить, мы не знаем, – признается Оксана, мама Василины. – Пока сидит в коробке, стучит по ней клювом. Он активный, любознательный».

Интересно, что за год до знакомства с дятлом Василина принесла домой сову. «Открывает пакет – а оттуда на меня глядят огромные желтые глаза! – вспоминает Оксана. – Мы обратились на станцию юннатов, они не хотели брать сову. А потом специалист посмотрел видео и сказал им, что это очень редкая сова, и они ее забрали. Кстати, сову Василина нашла в том же районе, где и дятла».

Пока красноголовый птенец переночует в семье Якименко. Оставить лесного связиста жить в городской квартире невозможно. Редакция ИА «Амур.инфо» запросит совет у орнитолога. Специалист подскажет, как следует правильно поступить со спасенным дятлом.

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Комментарии
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  • Стриж72

    Стриж72
    1 час назад

    По дятлу звоните 89619568857. В первую очередь вопрос кошка успела его схватить? От укуса кошки птицы за сутки погибают . Дятлы -птицы только насекомоядные ,зимой они переходят на растительный корм - почки хвойных деревьев , но по оперению видно сего лета птица и скореезвоните и привозите птицу , а пока вы можете накормить куриным филе полосками с пинцета- это на 1 сутки сойдет. Рану обработать надо если есть такая перекисью или хлоргексидином.

  • Стриж72

    Стриж72
    1 час назад

    Про Юнатку бывшую: если вдруг вам удалось спасти птицу, то принося ее в Зоосад( бывшая юнатка) станьте опекуном вами спасеного животного. Государство не содержит зоопарк, животные выживают за счет благотворительности людей. К примеру на одну сову в месяц уходит питание на 5000 р , и плюс новый вольер на 5000 р минимум. Все 10 летназад построенные вольеры заняты. На вольер для канюков собирали деньги всем миром 8 месяцев и собрали 50% суммы , но его построили , спасибо благотворителям. Для дятла нужно построить вольер с дуплом и деревом внутри-и корм зофобас -1 шт -3 руб , в сутки надо 100 шт , на месяц около 8000-9000 руб . Насекомоядные птицы самые дорогие в содержании. Да и шумные они дятлы), в квартире держать нельзя, в частном доме еще можно

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