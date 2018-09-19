Благовещенская третьеклассница принесла домой птенца дятла (видео)

В Благовещенске ученица третьего класса спасла птенца дятла от неминуемой гибели. За подраненной птицей уже охотилась кошка. На счастье молодого дятла мимо проходили дети – они и спасли птенца в красной шапочке.

Это произошло в среду, 19 сентября, в районе улиц Амурской и Трудовой. Там дети гуляли после школы. Птицу забрала домой девочка Василина Якименко.

Спасеныша временно поселили в коробке. Оставить дятла дома у школьницы невозможно: в семье есть кошка и хомяк. «Как его кормить и поить, мы не знаем, – признается Оксана, мама Василины. – Пока сидит в коробке, стучит по ней клювом. Он активный, любознательный».

Интересно, что за год до знакомства с дятлом Василина принесла домой сову. «Открывает пакет – а оттуда на меня глядят огромные желтые глаза! – вспоминает Оксана. – Мы обратились на станцию юннатов, они не хотели брать сову. А потом специалист посмотрел видео и сказал им, что это очень редкая сова, и они ее забрали. Кстати, сову Василина нашла в том же районе, где и дятла».

Пока красноголовый птенец переночует в семье Якименко. Оставить лесного связиста жить в городской квартире невозможно. Редакция ИА «Амур.инфо» запросит совет у орнитолога. Специалист подскажет, как следует правильно поступить со спасенным дятлом.