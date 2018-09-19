Форум, посвященный интернет-коммерции, состоится в Благовещенске

Фото: realybiz.ru

В Благовещенске выступят представители руководства известных компаний, в том числе Alibaba Group, eBay Russia и Ozon.ru. Форум для амурских предпринимателей пройдет 20 октября в Амурской областной филармонии.

На мероприятии Amur E-commerce Forum бизнесменам расскажут, как развивать интернет-торговлю и международное сотрудничество. Спикеры поделятся методами онлайн-продвижения товаров и инструментов электронной торговли. Объяснят, как представить амурский товар и услуги на китайских и других иностранных площадках.

Цель проведения форума – обучение потенциальных и действующих предпринимателей продажам и продвижению малого бизнеса в интернете, поддержка и развитие электронной коммерции, внедрение новых инструментов электронной торговли. Участие в форуме могут принять не только опытные, но и начинающие предприниматели, и те, кто только планирует открыть свой бизнес. Регистрация участников уже открыта.