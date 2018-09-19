В Благовещенске у подозрительного автомобилиста нашли наркотики

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В Благовещенске автоинспекторы и наркополицейские выявили и пресекли перевозку наркотиков. Правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении. А в ходе личного досмотра и осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли три шприца с веществом темного цвета. Водителя доставили в дежурную часть, а обнаруженные шприцы – на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, изъятое является гашишным маслом массой около 23 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД России.