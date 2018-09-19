20 сентября в Благовещенске представят «Албазинские скаски»

История Амурской области началась не в середине XIX века, а двумя веками ранее. Документальный фильм «Албазинские скаски» об истории освоения Приамурья представили на закрытом показе в Благовещенске.

Съемочная группа фонда «Петропавловск» под руководством режиссера Марии Ховенко работала более двух лет. В картине представлены результаты работы Албазинской археологической экспедиции, специалистов и экспертов из Благовещенска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Киренска.

«Да, история Албазина – она каноническая, она известна, но на самом деле очень многие факты еще малоизвестны для кого-то, они известны только специалистам. И об этих фактах нам хотелось рассказать», – объясняет автор сценария документального фильма «Албазинские скаски» Андрей Черкасов.

«Скаски» через с – это свидетельство или сообщение на языке того времени. Авторы постарались дать поступкам и характеру героев фильма непредвзятую оценку. И детям, и взрослым будет любопытно узнать об открытиях, людоедстве, о том, как цепь случайностей и закономерностей, приправленная упорством и верой, а также бесчинствами и в то же время самопожертвованием привели к тому, что Дальний Восток стал частью России.

Премьерный показ фильма для широкой публики состоится в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень» в четверг, 20 сентября, в 16 часов в кинокомплексе «Благовещенск». Вход для зрителей бесплатный. Также картину отдадут в министерство образования и науки Амурской области для дальнейшей передачи в школы, и разместят «Албазинские скаски» в открытое пользование в сети интернет.