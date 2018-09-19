В Архаринском районе медведи повадились разорять гнезда аистов

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В Амурской области отмечают рост численности дальневосточного аиста: за 20 лет – вдвое. Особенно заметный рост наблюдается в заказниках. Между тем специалисты выявили проблему в Архаринском районе – там медведи повадились разорять аистиные гнезда.

В 2004 году на территории трех заказников Приамурья, наиболее подходящих для гнездования дальневосточных аистов, жили всего шесть пар этой редкой птицы. На сегодняшний день в Амурском заказнике насчитывается 17 жилых гнезд, в Муравьевском – 14. Еще 11 пернатых семей постоянно обитают в Березовском заказнике, сообщает пресс-служба Управления по охране животного мира Амурской области.

Результаты работы по восстановлению популяции аистов обсуждались на международной научно-практической конференции «Сохранение дальневосточного аиста и водно-болотных угодий Амура». Мероприятие проходило в течение трех дней на базе БГПУ и Амурского заказника. Оно собрало несколько десятков специалистов из России, Китая, Японии и Южной Кореи.

«При восстановлении популяции аиста в Приамурье основной проблемой стала "жилищная". В результате пожаров и активной распашки земель на юге области в идеальных для данного вида местностях – с богатой кормовой базой и удачным ландшафтом – практически не осталось больших деревьев с раскидистой кроной, способных удержать достаточно объемное гнездо дальневосточного аиста. Опиловка деревьев и установка опор для гнезд в заказниках оказались эффективными мерами – дальневосточные аисты начали активнее размножаться и расселяться по территории», – рассказал главный охотовед Дирекции по охране и использованию объектов животного мира Амурской области Михаил Лесик.

При этом с ростом численности краснокнижных птиц специалистам приходится разрешать новые возникающие проблемы. Например, совместно с энергетиками была разработана программа, направленная на защиту аистов, полюбивших гнездиться на опорах ЛЭП. А недавно новую задачку охотоведам подкинули медведи.

Как рассказал научный сотрудник Хинганского заповедника Михаил Парилов, в Архаринском районе медведи начали разорять аистиные гнезда. Косолапые хищники предпочитают в основном яйца, но не брезгуют и маленькими аистятами, еще не умеющими летать.

Как отмечается, «хулиганить» умудряются не только более «стройные» белогрудые медведи, но и бурые, за которыми раньше не замечали особых способностей лазить по деревьям – для этого они слишком упитанные. Как оказалось, звери это затруднение успешно обошли. Поскольку взрослый хищник добраться до гнезда не может, медведицы просто приводят к нужным деревьям медвежат и с земли руководят их действиями. А подросшие медвежата затем «расскажут» о вкусных аистиных яйцах своим детям.

В заповеднике уже придумали, как бороться с медвежьим беспределом. На стволы деревьев, на которых гнездятся аисты, приходится устанавливать металлические бандажи, мешающие хищникам забраться наверх. Возможно, эту методику придется применять и в других районах Приамурья.

Всего, по данным последних масштабных учетов, проведенных экологами WWF, в бассейне Амура сейчас насчитывается более тысячи гнездящихся пар дальневосточного аиста.

Больших успехов по восстановлению численности добились и специалисты из азиатских стран. К примеру, в Японии, как рассказал эколог Ешито Осако, возрождать популяцию пришлось в буквальном смысле с нуля: в результате активного использования ядохимикатов погибли все аисты Японии. В течение нескольких лет специалисты привозили яйца со станции реинтродукции Хинганского заповедника. Сейчас в Японии живут уже 140 пар аиста.