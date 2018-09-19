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19сентября
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сегодня, 17:28 28

Выборы в Приморском крае ЦИК предложил считать недействительными

Выборы в Приморском крае ЦИК предложил считать недействительными
Фото: ТАСС

Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. Об этом заявила в среду, 19 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова,

«В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными», – цитирует ТАСС председателя ЦИК. Это рекомендация, за которую членам избирательной комиссии предстоит проголосовать. Глава ЦИК особо отметила, что «перечеркнута работа огромного числа людей».

При этом, по данным РБК, Памфилова уточнила, что даже тот объем данных, которыми уже располагает ЦИК, позволяют принять решение не откладывая.

Как сообщало Амур.инфо, сегодня в Приморский край прибыла комиссия Центризбиркома для проверки результатов второго тура выборов главы региона, во время которого зафиксировано свыше 60 нарушений.

Как сообщало Амур.инфо, 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95 % голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника – врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13 % протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16 % бюллетеней Тарасенко набрал 49,55 % голосов против 48,06 % у Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках. Кандидат от КПРФ в знак протеста в течение 12 часов проводил голодовку. Позже в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В ситуацию вмешался ЦИК и заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.

Просмотров всего: 1017

#выборы #губернатор #Дальний Восток #российская власть


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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    видно там всё плохо для ЕР

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    И четвертый тур, и пятый, пока не будет нужного результата?

  • retired

    retired
    4 часа назад

    Ну, не третий тур. Тарасенко заявил, что не будет участвовать в случае отмены результатов.

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    retired

    Ну, не третий тур. Тарасенко заявил, что не будет участвовать в случае отмены результатов.



    Ну, повторно так уже не получится накрутить голоса, всё подводные участки уже засвечены.

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    зато в хабаровске лдпр ушел в тень

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    танкист откель сведения?

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. Об этом он заявил в среду.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Доппельгангер

    И четвертый тур, и пятый, пока не будет нужного результата?



    А что, ты разве не хотел графы "против всех"? Вот, получай.

  • Sah

    Sah
    4 часа назад



    признать результаты выборов губернатора недействительными.



    а виновных найдут и посадят?

  • retired

    retired
    4 часа назад

    Братеев1

    ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. Об этом он заявил в среду.



    А после, на митинге, вроде бы, сказал, что готов участвовать.

  • retired

    retired
    4 часа назад

    Короче, клоунада продолжится, вы не сомневайтесь.

    Они по другому не могут.

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    "и тебя посОдют... а ты не воруй..."(киношное) голоса

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    Алексей Распутный поделился ссылкой.

    28 мин.

    Все - отставка)

    PORTOFRANKO-VL.RU

    Не откладывая в урну. Повторные выборы в Приморье пройдут без Тарасенко?

    После ознакомления с выводами комиссии ЦИК, которая на месте изучила обстоятельства второго тура выборов губернатора Приморья, Элла Памфилова предложила считать результаты голосования недействительными.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    4 часа назад

    Озвучиваются некоторыми такие предложения по организации Выборной системы. По многим причинам, в т.ч. постоянно низкой явке избирателей - всего около 30 процентов (фактически отказа избирателей от своих прав !!!), выборы Губернаторов предлагается проводить по иной системе - только депутатами всех уровней - от сельских (поселковых) Советов до депутатов регионального представительного органа. Все депутаты (от сельских до региональных) - это лица уже ранее облеченные доверием избирателей (!!!) и в данном случае они могут выступать в роли очень ответственных ВЫБОРЩИКОВ !!!

    Подобную систему выборов можно распространить и на все другие Выборы, кроме начальных, низовых, т.е. ВСЕ выборы доверяются ответственным Выборщикам ! Все это дает - колоссальную экономию средств, предвыборная компания упрощается, финансовых затрат от кандидатов практически не требуется, выборы проводятся в более краткие сроки, участие в выборах Выборщиков - 100-процентное, невозможность фальсификации выборов и т.д. и т.п.

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Вероника нам не нужны купленные депутаты

  • retired

    retired
    3 часа назад

    Избирком Приморского края отказывается отменять итоги выборов. ЦИК заявляет, что готов отменить итоги выборов своим решением.

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    эти ответственные выборщики уже съекономиздили нашу пенсию. не надо нам такого.

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад



    ВСЕ выборы доверяются ответственным Выборщикам



    Это система выборов в США. Может, и хорошая.

    Но вот депутаты городского ЗакСобрания утвердили мэра Благовещенска -

    результатом, по-моему, только депутаты и довольны...

  • retired

    retired
    3 часа назад

    Тарасенко опроверг информацию о наличии заявления об отставке. «Нет такого».

  • retired

    retired
    3 часа назад

    Уточняют: опровержение о наличии заявления сделал не сам Тарасенко, а его пресс-секретарь.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Вероника Н.

    Озвучиваются некоторыми такие предложения по организации Выборной системы. По многим причинам, в т.ч. постоянно низкой явке избирателей - всего около 30 процентов (фактически отказа избирателей от своих прав !!!), выборы Губернаторов предлагается проводить по иной системе - только депутатами всех уровней - от сельских (поселковых) Советов до депутатов регионального представительного органа. Все депутаты (от сельских до региональных) - это лица уже ранее облеченные доверием избирателей (!!!) и в данном случае они могут выступать в роли очень ответственных ВЫБОРЩИКОВ !!! Подобную систему выборов можно распространить и на все другие Выборы, кроме начальных, низовых, т.е. ВСЕ выборы доверяются ответственным Выборщикам ! Все это дает - колоссальную экономию средств, предвыборная компания упрощается, финансовых затрат от кандидатов практически не требуется, выборы проводятся в более краткие сроки, участие в выборах Выборщиков - 100-процентное, невозможность фальсификации выборов и т.д. и т.п.



    Мы УЖЕ имеем выборщиков в лице депутатов партии большинства и НЕ НУЖНО сюда плести ЭКОНОМИЮ! Это ВАШИ Едродепутаты прыгают с места на место по одномандатке, что приходится КАЖДЫЙ ГОД делать ДОвыборы!.. И эти самые выборщики, в лице депутатов УСАЖИВАЮТ удобных глав, которые, по сути, отчитываются перед БОЛЬШИНСТВОМ депутатов, давая им преференции при работе с бюджетом.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    V.M.



    ВСЕ выборы доверяются ответственным Выборщикам



    Это система выборов в США. Может, и хорошая.

    Но вот депутаты городского ЗакСобрания утвердили мэра Благовещенска -

    результатом, по-моему, только депутаты и довольны...



    В США самая НЕ демократическая система В МИРЕ.

  • retired

    retired
    3 часа назад

    Тарасенко: ко мне приезжали люди из КПРФ и просили 140 миллионов рублей. Взамен предлагали остаться главой Приморья.

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    брехняя

  • retired

    retired
    3 часа назад

  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    retired

    Тарасенко: ко мне приезжали люди из КПРФ и просили 140 миллионов рублей. Взамен предлагали остаться главой Приморья.



    от "НЕЗЫГАРЬ"-я инфа? )))

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    ФБ поделился ссылкой.

    15 мин.

    "В Кремле «ценят и поддерживают»")

    PORTOFRANKO-VL.RU

    «Что касается врио губернатора…». Кремль прокомментировал отмену итогов выборов в Приморье

    В Кремле «ценят и поддерживают» позицию Центризбиркома по ситуации с выборами главы Приморья, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

  • vitl33

    vitl33
    3 минуты назад

    Блин, если станет коммунист во главе Приморского края, надо будет туда переезжать. Думал в Тынду, но Владивосток то по интереснее вариант!

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