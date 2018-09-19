Выборы в Приморском крае ЦИК предложил считать недействительными

Фото: ТАСС

Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. Об этом заявила в среду, 19 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова,

«В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными», – цитирует ТАСС председателя ЦИК. Это рекомендация, за которую членам избирательной комиссии предстоит проголосовать. Глава ЦИК особо отметила, что «перечеркнута работа огромного числа людей».

При этом, по данным РБК, Памфилова уточнила, что даже тот объем данных, которыми уже располагает ЦИК, позволяют принять решение не откладывая.

Как сообщало Амур.инфо, сегодня в Приморский край прибыла комиссия Центризбиркома для проверки результатов второго тура выборов главы региона, во время которого зафиксировано свыше 60 нарушений.

Как сообщало Амур.инфо, 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95 % голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника – врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13 % протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16 % бюллетеней Тарасенко набрал 49,55 % голосов против 48,06 % у Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках. Кандидат от КПРФ в знак протеста в течение 12 часов проводил голодовку. Позже в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В ситуацию вмешался ЦИК и заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.