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19сентября
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В Благовещенске иномарка разнесла трактор (видео)

В Благовещенске иномарка разнесла трактор (видео)

В Благовещенске кроссовер на скорости врезался в трактор. В аварии, которую устроил предположительно пьяный водитель, пострадали люди.

Столкновение произошло около 15:40 на перекрестке улиц Зейской и Больничной.

«Это нерегулируемый Т-образный перекресток. Кроссовер двигался по Больничной, трактор – по Зейской. Звук удара был очень сильный, трактор просто разнесло. Довольно быстро на место аварии примчались оперативные службы. Пожарные смыли с проезжей части технические жидкости, разлившиеся из машин после столкновения. В настоящее время работают сотрудники полиции, скорая уже уехала», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидец происшествия.

В городском отделе Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии, случившейся возле дома № 315 по улице Зейской, пострадал как минимум один человек. Его госпитализировали.

По словам очевидцев, трактористу оказали помощь на месте, переломов и серьезных травм у него нет. А вот водителя Huyndai Tucson увезли в областную больницу: у него перелом ноги и закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, по информации свидетелей ДТП, мужчина находится в сильнейшем алкогольном опьянении.

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#ДТП


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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    53 секунды назад

    Вот мразь! Это же какая скорость была?!

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