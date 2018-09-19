В Благовещенске мужчина хотел нажиться на инсценированном ДТП

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В Благовещенске полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования. Фигурантом по нему проходит мужчина, который решил нажиться на инсценированном ДТП.

В отдел полиции Благовещенска поступило сообщение от представителя одной из страховых компаний. Он сообщил, что страховая компания провела экспертизу по факту ДТП на одной из автодорог города. В документах, которые были предоставлены, обнаружились признаки фальсификации аварии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили владельцев автомобилей, участвовавших в ДТП. Машины изъяли для проведения автотехнической экспертизы. Ее результаты показали, что данные авто не имеют контактных следов соприкосновения, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Предварительно установлено, что мужчина 1986 года рождения приобрел подержанный автомобиль, который ранее уже был участником ДТП и находился в неисправном состоянии. Амурчанин знал, что по страховому полису в случае аварии страховая компания выплачивает денежную компенсацию.

По версии следствия, мужчина обратился к своему знакомому, у которого в собственности есть автомобиль:. На автодороге они фальсифицируют ДТП и вызывают сотрудников ГИБДД. После чего злоумышленник собирает все необходимые документы и отдает их в страховую компанию. Он рассчитывал получить компенсацию по страховому полису за разбитый автомобиль в размере 400 тысяч рублей.

«По результатам экспертизы установлено, что столкновения при заданных обстоятельствах ДТП между двумя изъятыми в рамках доследственной проверки автомобилями не было», – отмечает пресс-служба УМВД.

По факту покушения на мошенничество в сфере страхования следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.