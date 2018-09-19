Из Приамурья уезжает ученый – создатель первого амурского андроида Искандеруса

Ученый из БГПУ Александр Сёмочкин покидает Амурскую область. Он – создатель первого в Приамурье человекоподобного робота – Искандеруса. Но до последнего времени так увлекавшая его робототехника была всего лишь хобби. Сказывалось отсутствие достаточной материально-технической базы. И вот теперь у Александра Сёмочкина появилась возможность превратить любимое дело в профессию.

Александр Семочкин, кандидат физико-математических наук, доцент, рассказал, что уезжает в столицу, чтобы трудиться в лаборатории робототехники Сбербанка. Перспективного ученого из Приамурья заметили во время престижного федерального конкурса по «оживлению» первого российского андроида. Команда вуза под руководством Александра Сёмочкина писала программное обеспечение, благодаря которому робот мог выполнять сложнейшие манипуляции.

В итоге в конкурсе, который длился около года и в котором была очень серьезная конкуренция, команда Александра заняла первое место в одной из номинаций. Конкурс проходил при поддержке Сбербанка. Там обратили внимание на ученого из БГПУ и пригласили на работу.

«Предложений на самом деле было много и интересных. Но это было самое практичное приглашение. Я уже раза три чуть не уехал в Москву. Меня несколько раз звал руководитель научный московского университета, он же ректор вуза. Там тоже можно было заниматься наукой, но более математической. Я подумал, что этим можно и на расстоянии заниматься. А после этого конкурса все стало всерьез. Я считаю себя программистом, и лучше всего у меня получается прикручивать роботам мозги. Думаю, буду по этой же стезе продолжать работать. Там есть и оборудование дорогостоящее, перспективное. Там есть возможность получить доступ к любым роботам, думаю, и к европейским тоже. Я хочу заниматься непосредственно роботами», – поделился Александр Николаевич.

Лаборатории робототехники, в которой будет работать ученый, всего год, но, по его словам, там уже есть определенные достижения.

«В компании смотрят нестандартно. Я читал книги, которые они рекомендуют, и понимаю, почему они решили заниматься роботами. Дело в том, что сейчас функции банка просто как посредника в сделках финансовых уже недостаточно. Этим же могут заниматься всякие веб-кошельки и так далее. И они ищут пути, как остаться в жизни человека и играть в ней важную роль. И робототехника – это самое перспективное направление в мире, и они не должны отставать, а должны внедрять это в свою работу. В Москве в офисах банка уже есть роботы, которые ездят, консультируют, карточки выдают, на складах денежных тоже роботы считают деньги, перемещают пачки купюр. Лаборатория робототехники появилась только в сентябре 2017 года, и я как раз попадаю, они до конца года должны были заполнить штат», – рассказал Александр.

Ученый признается, что, если бы в Приамурье была достаточная материально-техническая база для занятия робототехникой, он бы не уехал из региона. Но упускать возможность заниматься любимым делом он не хочет.

«Администрация вуза помогала в меру своих возможностей. Но я работал начальником управления информационных технологий и управлял всеми вопросами, связанными с IT в вузе, и просто параллельно как хобби занимался всеми этими делами. И это, конечно, трудно. Здесь робототехника – это хобби, а там это будет работой. У нас большая удаленность от Москвы, и я давно заметил, когда ездил в командировки, что из тех городов, которые рядом с Москвой находятся, постоянно ездят представители вузов и всяческими способами выбивают финансирование. Могут приезжать и раз в неделю, так сказать, мозолить глаза этим всем чиновникам. И в итоге они получают финансирование и оборудование. А мы слишком далеко», – сокрушается ученый.

В БГПУ Александр Семочкин проработал больше 20 лет. Родился он в Магадане, там же получил образование. Съездил в Москву на стажировку, а оттуда приехал в Благовещенск. Шутит, что приехал в областной центр Приамурья «по приглашению жены».

В БГПУ он создал своего знаменитого андроида Искандеруса. «Искандерус останется в университете. То, что я уезжаю, еще не значит, что все закончилось в вузе. Где-то с 2001 года у нас была лаборатория информационных технологий, и у меня очень много учеников, которые остались здесь. Думаю, что дух лаборатории тоже остался – когда людям интересно делать что-то новое, прогрессивное, научное. Думаю, что мои ученики продолжат работу над этим. Нужно побольше людей-энтузиастов. Если будут люди и их будет много, то дело сдвинется с мертвой точки», – сказал Александр Сёмочкин.

Из БГПУ Александр уволился во вторник, 18 сентября. 20 сентября он улетает в столицу.

Ранее о своем отъезде из Приамурья рассказал доктор экономических наук, бывший преподаватель ДальГАУ Сергей Мясоедов. Его вынудили уехать проблемы на работе.