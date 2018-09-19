В Британии модель продает старую грудь ради новой

Фото: Abomus Israel

Британская порномодель Тейлор Роуз (Taylor Rose) увеличила грудь и выставила старые импланты на продажу. Таким образом девушка планирует окупить операцию.

Роуз работает вебкам-моделью и участвует в эротических фотосессиях для сайта Babestation. Она сообщила поклонникам о том, что решила увеличить грудь с седьмого на восьмой размер. Фанаты сейчас же попросили ее продать им старые импланты, и 26-летняя Роуз решила устроить онлайн-аукцион.

Сейчас за старые импланты ей предлагают полторы тысячи фунтов (около 144 тысяч рублей), аукцион продлится до конца недели. Роуз обещает, что оплатит доставку сама.

Модель переживала, что ей не отдадут старые импланты. Но руководство клиники пошло девушке навстречу, и ради обладания ими Роуз было достаточно написать заявление. Когда модель очнулась от наркоза после операции, то увидела на прикроватной тумбочке чистые импланты. Они лежали каждый в своем пакете, и доктор подписал, какой из них левый, а какой – правый, сообщает «Лента.ру».

Роуз признается, что не знает, что собираются делать с приобретением потенциальные покупатели, но не переживает из-за этого: «Понятия не имею, что с ними можно сделать, поставить на каминную полку?».

Роуз добавила, что многие потенциальные покупатели просят у нее приложить странные дополнения к покупкам. Один молодой человек попросил продать вместе с имплантами ношеные штаны, а другой — очень грязные ношеные кроссовки. «С моим местом работы меня сложно удивить безумными просьбами», – пошутила она.