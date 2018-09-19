В Благовещенске появилась вторая балетная школа

Новая школа появилась из-за конфликта преподавателей и руководителя школы русского балета, которая открылась в столице Приамурья годом ранее.

Юным благовещенским балеринам пока не под силу сложные пируэты. Хотя некоторые па у малышек все-таки получаются. Пятилетняя Александра Маркина постигает азы танца второй год и уже добилась успехов. «Я умею садиться на шпагат. У меня есть дома пачка, я в ней танцую. Потому что я много занималась, трудилась», – говорит девочка.

В новую балетную школу пришли учиться больше 70 детей. Пока только девочки, но педагоги ждут и мальчиков. Группы состоят из детей в возрасте от 3 до 14 лет. «Ребенок как пластилин. Из него надо лепить уже сейчас. Девочка должна быть красивой, статной. Естественно, балет – искусство, которому мы должны научить своих детей, – рассуждает мама ученицы балетной школы Евгения Пушина и перечисляет плюсы занятий: – Ребенок стал больше времени посвящать музыке. Она стала не только танцевать, но и петь. На занятиях у нее вырабатываются такт, слух. Она стала более подвижной, активной. И, естественно, растяжка немаловажна в этом деле».

В балетной школе открыли группы и для взрослых. Заниматься с ними так же, как с детьми, будут балерины из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Ученики балетной школы три раза в неделю станут изучать классический танец и один раз сценическую практику. Встать к станку и надеть пуанты юные балерины смогут не сразу. «В 5 лет не рекомендуется ставить детей на пуанты. У них еще слабые стопы, это травмоопасно. Поэтому к станку встают с 8 до 10 лет, при постановке нужен индивидуальный подход», – говорит сооснователь, педагог-хореограф балетной школы Маргарита Смирнова.

Многие дети, которые занимались на базе школы русского балета, перешли в новую балетную школу. Ее основали балерины, которые раньше сотрудничали с первой школой. Педагоги не нашли взаимопонимания с руководством.

«Не только я ушла, не буду говорить плохо. У каждого из нас есть какие-то моменты. Но все три педагога, которые там работали, они все уволились. Руководству надо, скорее всего, пересмотреть свое отношение к педагогам. Просто сначала было оговорено, что у меня будет определенное количество часов. Потом она их прибавила, а с финансовой точки зрения она не очень хорошо поступает с педагогами», – объясняет сооснователь, педагог-хореограф балетной школы София Голебцова.

Говорить о конфликте в первой школе русского балета на камеру отказались. Но в телефонном разговоре руководитель сообщила, что официально педагоги у нее не работали. Они безвозмездно пользовались помещениями для проведения индивидуальных занятий. Деньги хореографам якобы платили лично клиенты.

Так или иначе,в результате конфликта в Благовещенске появились целых две балетные школы. Значит, у желающих учиться классическому танцу появился выбор.