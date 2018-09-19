Организаторы: проведению в Благовещенске Дня тигра не помешает непогода

Всех желающих благовещенцев приглашают присоединиться к празднованию Дня тигра. Как отмечают организаторы, в этом году проведению масштабного экологического праздника не сможет помешать даже плохая погода. В случае дождя его перенесут под крышу АОДНТ.

Праздник пройдет 22 сентября. В случае хорошей погоды в 09:30 участники шествия, присоединиться к которому сможет любой желающий, соберутся на площади Ленина. На месте будут работать волонтеры, готовые бесплатно нанести малышам и их родителям аквагрим, а также развлечь гостей праздника играми и конкурсами, сообщает пресс-служба Управления по охране животного мира Амурской области.

В 10:30 начнется формирование колонн, участвующих в шествии. В этом году оно двинется по тротуару четной стороны улицы Ленина и дойдет до Центра эстетического воспитания имени Белоглазова. Затем по регулируемому пешеходному переходу участники перейдут в сквер АОДНТ, где будут работать интерактивные площадки с конкурсами, викторинами и призами.

В 11:00 начнется награждение 36 победителей областных конкурсов ко Дню тигра, которые стартовали за несколько месяцев до праздника. Все победители получат футболки с тигриной символикой, грамоты и памятные подарки.

В случае неблагоприятных погодных условий празднование переместится под крышу АОДНТ. В этом случае сбор участников мероприятия – в 10:20 в холле, а награждение победителей конкурса начнется также в 11:00.

В 2017 году в Благовещенске День тигра отмечали 23 сентября, и тогда погода благоприятствовала горожанам.

Впервые День тигра начали отмечать в Приморском крае при поддержке российских и международных природоохранных организаций. В Амурскую область экологический праздник пришел в 2015 году. Его цель – напомнить людям о проблеме сохранения биологического разнообразия и животных, в том числе редких и исчезающих. Теперь праздник стал ежегодным.