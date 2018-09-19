Пауки месяцами пугали пением женщину

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Власти английского города Ипсвич нашли источник жуткого ночного пения, которое почти год пугало местную жительницу. Впервые женщина услышала его в сентябре 2017 года.

Элис Рэндл (Alice Randle), живущая на окраине Ипсвича, утверждает, что впервые услышала вой в прошлом сентябре. Глубокой ночью с улицы донесся детский голос, тихонько напевающий колыбельную про ливень и старика, который ударился головой и не смог проснуться. По словам женщины, больше всего это напоминало фильм ужасов про Фредди Крюгера.

С тех пор жуткая песня звучала каждую ночь. Иногда она не умолкала много часов подряд. Сначала Рэндл терпела, потом пыталась отыскать источник пения самостоятельно, но когда нервная система пошатнулась, женщина пожаловалась местным властям. По ее вызовам несколько раз отправляли команду быстрого реагирования, но к их прибытию неизменно воцарялась тишина.

10 сентября 2018 года песня раздалась в 11:15. На этот раз команде, которую прислали местные власти, удалось ее услышать. Они взялись за работу и вскоре выяснили, что она играет на складе в нескольких сотнях метрах от дома Рэндл.

Владелец склада объяснил, что песня должна была включаться при срабатывании датчиков движения, чтобы отпугнуть воров. Но стала играть каждую ночь из-за пауков, которые развелись на его территории, опутали датчики паутиной и вызывали ложные срабатывания, сообщают «Курские известия».