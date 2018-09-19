До 24 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября

Фото: ohpets.ru

В Амурской области 20 сентября установится небольшая облачность, в отдельных районах севера пройдет слабый дождь. Ночью и в утренние часы местами ожидается туман. Ночью скорость ветра составит 1-6 метров в секунду, днем ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 4…9 градусов тепла, местами понижаясь до минус 3. Днем термометры покажут плюс 19…24 градуса, по северу в дожде будет плюс 9…14. В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Ветер подует с юга, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7…9 градусов, днем термометры покажут плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL