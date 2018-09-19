Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:41 0

До 24 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября

До 24 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября
Фото: ohpets.ru

В Амурской области 20 сентября установится небольшая облачность, в отдельных районах севера пройдет слабый дождь. Ночью и в утренние часы местами ожидается туман. Ночью скорость ветра составит 1-6 метров в секунду, днем ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 4…9 градусов тепла, местами понижаясь до минус 3. Днем термометры покажут плюс 19…24 градуса, по северу в дожде будет плюс 9…14.

В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Ветер подует с юга, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7…9 градусов, днем термометры покажут плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 195

#погода


Общество

Тепло и без осадков: прогноз погоды на 19 сентября
Общество

Небольшой дождь в отдельных западных районах: прогноз погоды в Приамурье на 19 сентября
Общество

Ясный день: прогноз погоды в Амурской области на 18 сентября
Общество

Теплый осенний день: прогноз погоды в Приамурье на 18 сентября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь