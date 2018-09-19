По факту гибели мужчины на железной дороге в Приамурье возбудили уголовное дело

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Мужчина работал составителем вагонов Свободненского вагоноремонтного завода – филиала ООО «Трансвагонмаш».

«По версии следствия, 17 июля 2018 года в ночное время на подъездном пути необщего пользования на территории Свободненского вагоноремонтного завода во время проведения маневровых работ грузовым поездом смертельно травмирован 42-летний составитель вагонов. Судебно-медицинским исследованием установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщается на сайте ВССУ на транспорте СКР 19 сентября.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.