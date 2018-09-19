Ледовая арена в Благовещенске откроется для всех желающих в воскресенье

В воскресенье на ледовой арене состоятся так называемые семейные катания – для семей с детьми. Семейные благовещенцы смогут прийти и покататься в один из двух временных отрезков – с 13:00 до 14:00 и с 14:00 до 15:00, рассказала ИА «Амур.инфо» руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Яна Кряжевских. Обязательное условие – наличие собственных коньков.

«У семейных катаний такое правило: каждый третий член семьи идет бесплатно. То есть если это мама, папа, то ребенок идет бесплатно. Если это мама и двое детей, то она берет один взрослый билет, один детский, третий – бесплатно. Таким образом, приходит семья из трех человек – покупает два билета», – говорит Яна Кряжевских.

Стоимость детского билета составит 150 рублей за часовое катание, взрослого – 200 рублей, также за часовое.

Расписание свободных катаний на последующие дни будет опубликовано позже.