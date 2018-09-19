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19сентября
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СМИ: губернаторы объявили, кто будет представлять их регион в Совфеде

СМИ: губернаторы объявили, кто будет представлять их регион в Совфеде

Большинство избранных 9 сентября губернаторов объявили о том, кто будет представлять их в Совете федерации (СФ). Среди семи новых сенаторов – три экс-губернатора, два депутата Госдумы, экс-посол и бывший спикер заксобрания. Сенаторы от заксобраний тоже попадают под ротацию.

Три избранных губернатора объявили о том, что направят в СФ экс-губернаторов, пишет «Коммерсант». Глава Новосибирской области Андрей Травников 18 сентября назначил сенатором экс-губернатора Владимира Городецкого. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что его представителем в СФ станет Александр Карлин. Новый глава Якутии Айсен Николаев объявил, что, скорее всего, делегирует в СФ Егора Борисова. Самого господина Борисова в СФ представлял также экс-глава Вячеслав Штыров.

Бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Абрамова – он досрочно сложил полномочия 13 июня – в Совфед делегирует глава Амурской области Василий Орлов. Еще до выборов губернатора кандидаты на этот пост предоставили в облизбирком сведения о тех кандидатурах, которые могут стать сенаторами от Приамурья в Совете Федерации. В списке были как известные, так и почти незнакомые фамилии. В частности, Иван Абрамов уже тогда входил в список Василия Орлова.

Тюменский губернатор Александр Моор назначил сенатором своего заместителя Павла Тараканова, который с 2002 года возглавлял чеченское отделение организации «Идущие вместе», затем работал помощником председателя правительства Чечни Рамзана Кадырова.

В двух регионах сенаторами станут представители парламентской оппозиции. Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в СФ будет представлять депутат Госдумы от КПРФ Алексей Русских. Избравшийся губернатором Орловской области коммунист Андрей Клычков продлит полномочия сенатора-единоросса Владимира Круглого.

Экс-посла РФ в Молдавии Фарита Мухаметшина выдвинул в сенаторы глава Самарской области Дмитрий Азаров. Глава Кузбасса Сергей Цивилев выдвинул в СФ и. о. замгубернатора Алексея Синицына, который весной уступил пост спикера областного парламента отправленному в отставку губернатору Аману Тулееву.

Ротация идет и среди представителей заксобраний в СФ (выборы прошли в 16 регионах). На пост члена СФ от Якутии, кроме сенатора Александра Акимова (вчера его поддержали местные единороссы), претендует глава комитета парламента Республики Виктор Федоров.

Кемеровский облсовет будет представлять в СФ избравшийся в заксобрание от «Единой России» гендиректор ООО «СДС-Энерго» Дмитрий Кузьмин. Он является соратником главы холдинга СДС Михаила Федяева, который, по данным «Ъ», был одним из спонсоров избирательной кампании Сергея Цивилева.

От архангельского облсобрания в СФ будет направлен экс-спикер Виктор Новожилов. Ростовский политсовет единороссов выдвинул в сенаторы бывшего вице-спикера заксобрания Ирину Рукавишникову.

Парламент Башкирии представлять в СФ, скорее всего, будет сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. В Ульяновской области, где из 36 мандатов заксобрания единороссы получили 17, а коммунисты – 14, КПРФ допускает, что поддержит действующего члена СФ, единоросса Сергея Рябухина (вчера его выдвинуло ульяновское отделение партии власти).

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#губернатор #областная власть #российская власть


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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    22 минуты назад

    Сидеть в совфеде - самая лучшая работа в мире.

  • specc

    specc
    8 минут назад

    дааа, а орлов нехило так прогнулся под лдпр, назначив этого бесполезного чела в совфеде. Теперь будет на новом хлебном месте штаны протирать. К стыду орлова, даже Козлов не пошел на уступки лдпрне. Но, какие дружки у орлова, такие и представители будут. Позор тебе орлов!

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