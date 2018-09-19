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19сентября
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Пропавшего в Благовещенске 16-летнего юношу, предположительно, видели в «Островах»

Пропавшего в Благовещенске 16-летнего юношу, предположительно, видели в «Островах»
Фото: гид-покупателя.рф

В Благовещенске по-прежнему продолжаются поиски 16-летнего Самуила Алёхина. Молодой человек убежал из дома 13 сентября.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать юноши Олеся Алёхина, к поискам подключились благовещенские волонтеры. Молодые люди раздают в общественных местах информационные листовки.

«Пока непонятно. Девочки вчера листовки раздавали в "Островах". Охранники сказали, что он почти каждый день приходит в "Острова". Хотя, не знаю… Вчера вот девочка была, она говорит, что в районе 3 часов его там видели. А я думаю, может, с братом перепутали, потому что он тоже приходил туда, насчет телефона узнавать», – поведала Олеся Алёхина.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Самуила, просят позвонить по телефону 8-914-568-72-39 (Олеся Алёхина).

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