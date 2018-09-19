Премия на морепродукты: суд рассказал, что происходило в УФССП по Амурской области

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«В тексте пресс-релиза от 17 сентября имеются неточности в изложении обстоятельств дела, послуживших основанием для вынесения приговора суда. В целях их устранения публикуем выдержки из приговора Благовещенского городского суда Амурской области от 17 сентября 2018 года», – сообщил Благовещенский городской суд в среду, 19 сентября.

В выдержках приговора подробно рассказывается о том, как расходовались федеральные деньги в амурском управлении УФССП. Все началось с командировки во Владивосток двух сотрудников ведомства – Хитрина и Бондарева. Гришин попросил их привезти оттуда морепродукты. Деликатесы предлагалось приобрести за счет премии, которую Гришин, как утверждается в приговоре, предложил выплатить одному из командированных – Хитрину.

«Сдача», оставшаяся после покупки угощений, делилась между замами – Хитриным и Бондаревым. Премию должны были выплатить Хитрину, но он, являясь алиментщиком, опасался того, что незаконные деньги у него удержат. Поэтому премию предложил выписать на другого сотрудника управления.

Поэтому 12 145 рублей – это два оклада – достались начальнику отдела, старшему судебному приставу специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Амурской области. Получив внезапную премию, он в полном объеме отдал ее Хитрину. Что это за деньги и для чего они предназначались, премированный не знал.

Есть в приговоре и описание злоключений Бондарева – заместителя Гришина. В конце февраля прошлого года он взял служебную машину с водителем, чтобы во внерабочее время съездить в гости за город. Погостив там пару дней, Бондарев, возвращаясь в Благовещенск, попал в аварию. Служебный Toyota Land Cruiser пришлось ремонтировать за свой счет. Как установил суд, Бондарев и его водитель потратили на ремонт машины 39 000 рублей.

А чтобы возместить затраты, Бондарев решил, что его водителю нужна премия. В результате шофер написал заявление с просьбой оказать ему материальную помощь. Как сообщает Благовещенский городской суд, Бондарев не раз просил Гришина выдать премию своему водителю. «При этом Бондарев В.В., достоверно зная о том, что супруга Р. (Р. – водитель Бондарева – Прим.ред.) имеет хроническое заболевание и нуждается в лечении, предложил Гришину А.Р. выдать материальную помощь Р. под предлогом необходимости приобретения последним лекарственных средств для лечения супруги», – говорится в приговоре.

В итоге Гришин, исполняя обязанности руководителя УФССП России по Амурской области – главного судебного пристава Амурской области, подписал приказ об оказании материальной помощи Р. в размере 30 000 рублей. Шофер обналичил деньги, поступившие на его счет, и передал Бондареву 26 600 рублей.

«Таким образом Гришин Р.А., с корыстной целью, используя свое служебное положение, в результате подстрекательства Бондарева В.В. и при его пособничестве, выразившегося в умышленном устранении препятствий, растратил, то есть противоправно похитил, вверенное ему чужое имущество, путем передачи его Бондареву В.В., что повлекло причинение управлению Федеральной службы судебных приставов по Амурской области ущерба в размере 26 620 рублей».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Гришин должен будет выплатить крупный штраф – 300 000 рублей. В настоящее время Алексей Гришин живет и работает в Казани.