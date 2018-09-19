Врачи назвали три главных признака депрессии

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19 сентября в Москве врачи обсудили на круглом столе признаки депрессивного расстройства. Они назвали три главных симптома болезни.

Первый показатель тяжелого душевного состояния – вегетативные расстройства. «Если человек просыпается в пять часов утра, и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу – это первый признак», – пояснил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова, главный врач Центра душевного здоровья «Альтер» Андрей Шмилович.

Второй симптом – перепады настроения. По словам врачей, утром оно хуже, а к вечеру наступает облегчение. Чаще всего такое случается осенью и весной, добавляют эксперты.

Третий признак – утрата чувства удовольствия и потребности его получать, потеря радости и интереса к жизни.

Медики добавили, что не стоит бояться при необходимости принимать антидепрессанты. «Ни один антидепрессант ни в одном из тысяч проводимых исследований не обнаружил симптомов зависимости в отличие от иллюзорно безопасных и любимых в народе корвалола и валокордина, в состав которых входит действительно вызывающий зависимость фенобарбитал», — сказал Шмилович.

Как передает издание, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 300 миллионов человек страдают от депрессии, сообщает «Лента.ру».