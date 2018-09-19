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19сентября
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Тындинский юрист: мэр Черенков ушел с поста, нарушив федеральный закон

Тындинский юрист: мэр Черенков ушел с поста, нарушив федеральный закон
Фото: gazeta-bam.ru

Тындинский юрист, который разбирается в тонкостях федерального и местного законодательства, прокомментировал уход из администрации бывшего мэра Евгения Черенкова. Он считает, что свое кресло теперь уже бывший глава покинул с нарушением.

По словам специалиста, тем, что Евгений Черенков своей же подписью снял с себя полномочия мэра, был нарушен федеральный закон.

«Там однозначно нарушение. Поскольку в 131 федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в статье 40, части 3-й, абзаце втором конкретно написано: полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица. То есть это должно быть одновременно – мэр слагает с себя полномочия, и у вновь избранного мэра начинаются полномочия. А он это сделал раньше, чтобы получить депутатский мандат. Поскольку ему нужно было уложиться в срок, чтобы подать в Тындинскую избирательную комиссию документы о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата. Чтобы его получить и уложиться в срок, написал заявление у себя там, что он типа слагает полномочия. Если бы он этого не сделал, то лишился бы депутатского мандата. А так, ему выдали вчера трудовую книжку, и он вчера получил мандат об избрании депутатом по списку. Но одновременно он возложил полномочия на первого замглавы администрации, и это в корне незаконно. И все, что подпишет так называемый исполняющий обязанности, все это подлежит отмене», – так интерпретирует законы юрист.

Специалист считает, что это было сделано для того, чтобы сам экс-мэр, а также председатель и зампредседателя Тындинской городской Думы прошлого – 6-го – созыва, успели оформить так называемые «золотые парашюты». Речь идет о пожизненных пенсиях из городского бюджета в дополнение к государственной выплате.

Ранее вновь избранный мэр города Марина Михайлова также высказала предположение, что дата ее инаугурации затягивается намеренно. И тоже связала это именно с «золотыми парашютами».

Официально новый мэр Тынды вступит в должность только 1 октября – такую дату назначили в администрации. Исполняющим обязанности главы администрации до инаугурации Марины Михайловой будет первый заместитель главы администрации Тынды Сергей Гуляев. На прошедших выборах единоросс Сергей Гуляев был соперником Михайловой в борьбе за мэрское кресло. Основанием для его назначения исполняющим обязанности главы администрации является распоряжение главы администрации Тынды от 17 сентября за подписью бывшего мэра Евгения Черенкова.

И.о. главы администрации Сергей Гуляев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что исполняет обязанности главы администрации не по своему желанию, а по распоряжению администрации. По поводу законности решений, принятых экс-мэром, уточнил, что все документы согласовывает юридическая служба администрации.

«Если кого-то это не устроит и кто-то посчитает, что это неправильно, подадут в суд, наверное. И пусть суд решает. Чтобы делать такие заявления, необходимо правовое заключение прокуратуры, органов внутренних дел. Потому что у каждого юриста может быть свое мнение. На сегодняшний день постановление согласовано с нашей юридической службой администрации. Они делают заключение по каждому документу и правовому акту», – рассказал Сергей Гуляев.

Мнение самого экс-мэра Евгения Черенкова по данной ситуации, а также, почему инаугурация нового мэра была назначена почти через месяц после выборов, узнать не удалось. Нынешний депутат городской думы недоступен для комментариев.

Ранее в записи программы на местном телевидении по поводу смены власти Евгений Черенков сказал так: «Хочу сразу оговориться, что в соответствии с уставом города, действующим законодательством вновь избранный мэр вступит в должность, получит свои полномочия после инаугурации, после принятия присяги перед жителями города. До этого момента, в течение 30 дней – также в соответствии с законом – сохраняются полномочия действующего мэра и всей действующей команды администрации».

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#политика #Тында


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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    во кусалово началось то, скоро в свободном мэра комуниста заведут, и тут в благе весело в глав домике будет

  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    "Тындинский юрист, который разбирается в тонкостях федерального и местного законодательства". Что-же это за таинственная личность, чьи данные не подлежат разглашению?

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну высказал человек свое мнение

    сослался на закон

    при этом данная позиция появилась в СМИ

    и надзорный орган-прокуратура может ВПОЛНЕ рассмотреть данное публичное заявление гражданина, вне зависимости юрист он или нет-на предмет соответсвия нормам действующего законодательства

    а то юридичкская служба видите ли у них "решила"-да мало ли что там "решает" юридическая служба

    та же служба небось решала по тем вопросам которые новый мэр обжаловал в суде когда был простым гражданином)))))

    Одна раньше времени приступила к обязанностям(до иннагурации выступая по ТВ и раздавая всякие поручения)\

    Другой раньше времени свалил

    прикольный город Тында

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    По словам специалиста, тем, что Евгений Черенков своей же подписью снял с себя полномочия мэра, был нарушен федеральный закон.

    .

    ...То есть это должно быть одновременно – мэр слагает с себя полномочия, и у вновь избранного мэра начинаются полномочия.



    че за хрень.

    ох уж энти горе-юристы.



    в 131 федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в статье 40, части 3-й, абзаце втором конкретно написано



    там еще часть 10 есть...

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    48 минут назад

    Хоть бы фамилию назвали этого гуру юриспруденции! Наверное это Железняков - юрист и кандидат в мэры. Кучу жалоб написал и по всем отказ!

  • Аня2828

    Аня2828
    25 минут назад

    короче берем попкорн и смотрим как вся эта комунитня будет новому губеру мозг клепать и тормозить работу в области разводя в городах полит баталии

  • Noir

    Noir
    12 минут назад

    Аня2828

    короче берем попкорн и смотрим как вся эта комунитня будет новому губеру мозг клепать и тормозить работу в области разводя в городах полит баталии



    Ну могут темные делишки наружу подняться, теперь аккуратно надо будет работать.

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