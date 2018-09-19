Тындинский юрист: мэр Черенков ушел с поста, нарушив федеральный закон

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Тындинский юрист, который разбирается в тонкостях федерального и местного законодательства, прокомментировал уход из администрации бывшего мэра Евгения Черенкова. Он считает, что свое кресло теперь уже бывший глава покинул с нарушением.

По словам специалиста, тем, что Евгений Черенков своей же подписью снял с себя полномочия мэра, был нарушен федеральный закон.

«Там однозначно нарушение. Поскольку в 131 федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в статье 40, части 3-й, абзаце втором конкретно написано: полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица. То есть это должно быть одновременно – мэр слагает с себя полномочия, и у вновь избранного мэра начинаются полномочия. А он это сделал раньше, чтобы получить депутатский мандат. Поскольку ему нужно было уложиться в срок, чтобы подать в Тындинскую избирательную комиссию документы о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата. Чтобы его получить и уложиться в срок, написал заявление у себя там, что он типа слагает полномочия. Если бы он этого не сделал, то лишился бы депутатского мандата. А так, ему выдали вчера трудовую книжку, и он вчера получил мандат об избрании депутатом по списку. Но одновременно он возложил полномочия на первого замглавы администрации, и это в корне незаконно. И все, что подпишет так называемый исполняющий обязанности, все это подлежит отмене», – так интерпретирует законы юрист.

Специалист считает, что это было сделано для того, чтобы сам экс-мэр, а также председатель и зампредседателя Тындинской городской Думы прошлого – 6-го – созыва, успели оформить так называемые «золотые парашюты». Речь идет о пожизненных пенсиях из городского бюджета в дополнение к государственной выплате.

Ранее вновь избранный мэр города Марина Михайлова также высказала предположение, что дата ее инаугурации затягивается намеренно. И тоже связала это именно с «золотыми парашютами».

Официально новый мэр Тынды вступит в должность только 1 октября – такую дату назначили в администрации. Исполняющим обязанности главы администрации до инаугурации Марины Михайловой будет первый заместитель главы администрации Тынды Сергей Гуляев. На прошедших выборах единоросс Сергей Гуляев был соперником Михайловой в борьбе за мэрское кресло. Основанием для его назначения исполняющим обязанности главы администрации является распоряжение главы администрации Тынды от 17 сентября за подписью бывшего мэра Евгения Черенкова.

И.о. главы администрации Сергей Гуляев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что исполняет обязанности главы администрации не по своему желанию, а по распоряжению администрации. По поводу законности решений, принятых экс-мэром, уточнил, что все документы согласовывает юридическая служба администрации.

«Если кого-то это не устроит и кто-то посчитает, что это неправильно, подадут в суд, наверное. И пусть суд решает. Чтобы делать такие заявления, необходимо правовое заключение прокуратуры, органов внутренних дел. Потому что у каждого юриста может быть свое мнение. На сегодняшний день постановление согласовано с нашей юридической службой администрации. Они делают заключение по каждому документу и правовому акту», – рассказал Сергей Гуляев.

Мнение самого экс-мэра Евгения Черенкова по данной ситуации, а также, почему инаугурация нового мэра была назначена почти через месяц после выборов, узнать не удалось. Нынешний депутат городской думы недоступен для комментариев.

Ранее в записи программы на местном телевидении по поводу смены власти Евгений Черенков сказал так: «Хочу сразу оговориться, что в соответствии с уставом города, действующим законодательством вновь избранный мэр вступит в должность, получит свои полномочия после инаугурации, после принятия присяги перед жителями города. До этого момента, в течение 30 дней – также в соответствии с законом – сохраняются полномочия действующего мэра и всей действующей команды администрации».