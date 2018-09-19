В Благовещенском районе десятки овец заболели оспой, введен карантин

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В Благовещенском районе выявлен очаг оспы овец. В районе неблагополучного хозяйства установлен карантин. Соответствующее постановление подписал глава Амурской области Василий Орлов.

«Клинические признаки оспы обнаружены у 48 голов овец в одном из хозяйств района. Остальные животные здоровы. В настоящий момент специалистами управления проводится вакцинация мелкого рогатого скота в радиусе десяти километров от очага заболевания, осмотр животных на предмет выявления признаков оспы и прочие карантинные мероприятия. Необходимыми медикаментами и материалами специалисты обеспечены в полном объеме», – прокомментировал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Управление ветеринарии и племенного животноводства проводит эпизоотическое расследование, чтобы установить причину произошедшего. Аналогичная вспышка заболеваемости зафиксирована в Китае. В настоящее время проверяется версия заноса оспы в Благовещенский район из соседнего государства.

Ситуация находится на контроле управления ветеринарии. Для человека данное заболевание опасности не представляет, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Амурское управление ветеринарии призывает владельцев мелкого рогатого скота незамедлительно сообщать о признаках любых заболеваний у овец в государственную ветеринарную службу своего района.