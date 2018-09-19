Главы двух сельсоветов в Амурской области незаконно приватизировали муниципальные квартиры

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В Амурской области районные прокуратуры в ходе надзорных проверок исполнения жилищного законодательства выявили нарушения. Установлено, что главы Ивановского сельсовета Селемджинского района и Среднебельского сельсовета Ивановского района незаконно присвоили муниципальное жилье.

При заключении договоров социального найма они не являлись нуждающимися, в очереди на предоставление жилых помещений не состояли, малоимущими не признавались. И при этом без законных оснований заключили договоры социального найма и приватизировали квартиры в жилых домах на свое имя.

Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуроры Селемджинского и Ивановского районов в суд направили исковые заявления с требованиями признать недействительными договоры социального найма жилья и приватизации. 14 марта 2018 года решением Ивановского районного суда и 19 июля 2018 года решением Селемджинского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

10 и 17 сентября 2018 года определениями судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда оставлены без изменения решение Ивановского и Селемджинских районных судов, которые вступили в законную силу. Квартиры возвращены в муниципальную собственность.

По фактам допущенных нарушений законодательства в отношении указанных глав муниципальных образований следственными органами возбуждены уголовные дела. Одно из них рассмотрено судом. В соответствии с приговором Ивановского районного суда бывший глава Среднебельского сельсовета признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Второе уголовное дело находится в стадии расследования, сообщает областная прокуратура.