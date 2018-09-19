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19сентября
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сегодня, 13:31 5

Депутаты Госдумы уменьшили себе штрафы за прогулы заседаний

Депутаты Госдумы уменьшили себе штрафы за прогулы заседаний
Фото: simg.sputnik.ru

Штрафные санкции в отношении депутатов за фактический прогул одного заседания снизили с 1/6 до 1/9 от зарплаты. Государственная дума РФ приняла поправки в регламент нижней палаты в связи с увеличением количества заседаний в месяц с шести до девяти.

В частности, как сообщает ТАСС, было скорректировано положение о материальной ответственности за пропуск пленарного заседания народным избранником без уважительной причины (больничный, командировка или отпуск). Штрафы снижены с 1/6 до 1/9 от зарплаты за прогул одного заседания.

По данным РБК, средняя зарплата депутата Госдумы составляет 347 400 рублей (до налога – 399 300 рублей). Таким образом, штраф уменьшился примерно до 44 000 рублей.

Одновременно были внесены поправки в порядок регистрации парламентариев в пленарные дни. Помимо использования электронной карточки или подачи письменного заявления, теперь можно просто заявить о своем присутствии с рабочего места в зале заседания.

Госдума в осеннюю сессию работает в новом режиме. Пленарные заседания проводятся трижды в неделю, по вторникам, средам и четвергам, с 10:00 до 14:00 без отрыва от законотворчества. Раньше депутаты работали с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами. Таким образом, при сохранении количества трудовых часов депутатов, число пленарных заседаний в месяц увеличилось с шести до девяти.

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#закон #российская власть


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Так же сократили рабочий день, на заседании теперь можно отметиться как в школе с места "я тут". Почему в месяц стало 9 дней, а не 12 (4 недели по 3 рабочих дня)?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ай! Малацы!

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    я б написал, но смысла нет

  • Хмык

    Хмык
    39 минут назад

    Ну... теперь им на хлеб с квасом может быть и хватит.

  • Пещеход

    Пещеход
    37 минут назад

    Зачем частями уменьшать, сразу отменили бы да и все. Все равно же мыслями о народе ежечасно, зачем за это штрафовать то?

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