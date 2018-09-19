Дальневосточных школьников приглашают на инженерную олимпиаду

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Начался прием заявок на участие во всероссийской инженерной олимпиаде Национальной технологической инициативы (олимпиада НТИ). Победители и призеры смогут получить 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы. К участию приглашают школьников 7–11 классов.

Олимпиада НТИ – это уникальный формат инженерных состязаний для школьников, направленный на выявление и развитие талантливых детей, способных решать сложные междисциплинарные задачи. Соревнования проводятся в три этапа. На первом – заочном отборочном этапе – школьники дистанционно решают задания по общеобразовательной программе. На втором этапе участники объединяются в команды и начинают решать инженерно-конструкторские задачи. В командных финалах участники должны разработать и продемонстрировать рабочую программу или сложный технологический продукт. В новом сезоне вместо единого очного финала состоятся несколько состязаний на 70 площадках по всей стране: в школах, вузах, технопарках и центрах молодежного инновационного творчества.

Школьники ДФО могут выбрать один из 19 профилей, связанных с развитием «рынков будущего» – беспилотным транспортом, интеллектуальной энергетикой, малой космонавтикой, нейро- и биотехнологиями, робототехникой и другими передовыми научными областями.

«Стать участником олимпиады НТИ очень просто: достаточно, чтобы дома или в школе был компьютер, подключенный к интернету, – отмечает президент Ассоциации участников технологических кружков, секретарь оргкомитета Олимпиады НТИ Алексей Федосеев. – Именно поэтому год от года на финалы приезжают ребята не только из миллионников, но и из небольших городов. Олимпиада – это пространство, где старшеклассник узнает, как его школьные знания связаны с самыми интересными областями инженерии XXI века – от машинного обучения до редактирования генома, от нанотехнологий до беспилотного транспорта. В прошлом году в Олимпиаде приняли участие 20 000 школьников, в этом году мы рассчитываем привлечь как минимум в два раза больше участников».

Чтобы познакомить школьников с современными инженерными направлениями, с сентября 2018 года в российских школах появится «Урок НТИ». Урок рассчитан на учащихся 8–11 классов. В программу включены материалы, разъясняющие старшеклассникам, что такое Национальная технологическая инициатива, какие перед ней стоят задачи, каких специалистов будут требовать рынки НТИ.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте олимпиады НТИ.