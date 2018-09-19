Возле здания правительства Приамурья грузовик разбил легковое такси

Фото: instagram.com/blag_dtp

Утром 19 сентября в Благовещенске произошло ДТП возле здания правительства Амурской области, в районе пересечения улиц Ленина и Островского. Участниками аварии стали грузовой автомобиль «ГАЗ» и легковое такси.

Как видно на фото, которые появились в социальных сетях, такси получило серьезные повреждения. Инстаграм-паблик blag_dtp отмечает, что виновником аварии стал грузовик.

Очевидец рассказал, что такси двигалось по улице Ленина от улицы 50-летия Октября в направлении улицы Шимановского.

«Водитель грузовика не занял соответствующее крайнее левое положение, начал то ли поворачивать, то ли разворачиваться и не пропустил такси. Допустил столкновение», – поведал очевидец. По его словам, люди не пострадали.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» информацию о ДТП пообещали предоставить позже.