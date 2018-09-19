Житель Тынды убил девушку, решив, что она мужчина

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17 сентября заместитель Тындинского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Тынды. Его обвиняют в убийстве, совершенном при неоднозначных обстоятельствах.

Установлено, что в июле 2018 года мужчина пригласил к себе домой девушку для распития спиртного и «вступления в половую связь».

«Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, обвиняемый решил, что сидящая рядом с ним рядом женщина является мужчиной и, разозлившись, нанес ей два удара ножом в поясницу, после чего перерезал ей горло. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте преступления», – цитирует газета «БАМ» заместителя Тындинского городского прокурора Дмитрия Третьякова.

Предварительное расследование по уголовному делу было проведено следственным отделом по Тынде СУ СКР по Амурской области.

17 сентября уголовное дело передали из Тындинской городской прокуратуры в Тындинский районный суд.

За совершение этого преступления мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.