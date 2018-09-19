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19сентября
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сегодня, 12:20 4

Житель Тынды убил девушку, решив, что она мужчина

Житель Тынды убил девушку, решив, что она мужчина
Фото: vzsar.ru

17 сентября заместитель Тындинского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Тынды. Его обвиняют в убийстве, совершенном при неоднозначных обстоятельствах.

Установлено, что в июле 2018 года мужчина пригласил к себе домой девушку для распития спиртного и «вступления в половую связь».

«Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, обвиняемый решил, что сидящая рядом с ним рядом женщина является мужчиной и, разозлившись, нанес ей два удара ножом в поясницу, после чего перерезал ей горло. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте преступления», – цитирует газета «БАМ» заместителя Тындинского городского прокурора Дмитрия Третьякова.

Предварительное расследование по уголовному делу было проведено следственным отделом по Тынде СУ СКР по Амурской области.

17 сентября уголовное дело передали из Тындинской городской прокуратуры в Тындинский районный суд.

За совершение этого преступления мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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#криминал #происшествия #Тында


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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Люди - звери. Быдло.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Да нынче все возможно. Мужик сделает операцию, чтоб в женщину себя преобразовать и каково мужчинам спутав его?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Это любовный треугольник.

    Мужчина и женщина распивали спиртное.

    А потом пришла "белочка"...

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    17 минут назад

    OT

    Да нынче все возможно. Мужик сделает операцию, чтоб в женщину себя преобразовать и каково мужчинам спутав его?



    "Каково спутав его" не знаю, но это существо реально последние мозги пропило.

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