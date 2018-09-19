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19сентября
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сегодня, 11:45 0

Сборная Приамурья стала лучшей на дальневосточном турнире по рукопашному бою

Сборная Приамурья стала лучшей на дальневосточном турнире по рукопашному бою
Фото: amurliga.ru

В Биробиджане состоялись традиционные чемпионат и первенство по рукопашному бою регионального отделения спортивного общества «Динамо ЕАО». В соревнованиях приняли участие и представители Амурской области.

Состязания в Биробиджане прошли в год празднования 300-летия российской полиции. Они были посвящены памяти почетного гражданина ЕАО, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел, кавалера ордена Славы Алексея Леонтьевича Носенко.

Как пишет «Амурлига», за победу боролись более 100 спортсменов от 7 лет и старше – из Еврейской автономной области, Приморского края, Амурской области, Хабаровского края.

«Значимость таких соревнований подчеркивает и тот факт, что у победителей в некоторых категориях есть возможность получить почетное звание кандидата в мастера спорта», – отмечает издание.

По итогам командных состязаний дружина из Амурской области заняла первое место.

Также сообщается, что отличных успехов добились представители зала рукопашного боя «Машина», который официально открылся в Благовещенске только на прошлой неделе. Из семи спортсменов клуба, которые приняли участие в турнире, золото завоевали пять бойцов.

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#Дальний Восток #спорт


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