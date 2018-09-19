Бесплатные билеты на хоккей со звездами «Амурской осени» разобрали за 27 минут

Кнопка на сайте стала активной в 18:27, и уже в 18:54 все билеты закончились. Прошло всего 27 минут, рассказала ИА «Амур.инфо» руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Яна Кряжевских. «У нас такого никогда не было», – отметила она.

В общей сложности через сайт распределили 300 билетов. Счастливчики получили на свою электронную почту или на мобильные телефоны соответствующие сообщения. Чтобы забрать билеты, у амурчан есть два дня. Для этого им нужно прийти с паспортом в кассу Grand Arena Ostrova.

Как сообщало Амур.инфо, хоккейный матч с участием артистов фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоится на новой ледовой арене в ТРЦ «Острова» 22 сентября.