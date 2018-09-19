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Бесплатные билеты на хоккей со звездами «Амурской осени» разобрали за 27 минут

Бесплатные билеты на хоккей со звездами «Амурской осени» разобрали за 27 минут

Вечером 18 сентября на сайте ТРЦ «Острова» активизировалась кнопка, с помощью которой можно было забронировать бесплатный билет на предстоящее мероприятие – хоккейный матч со звездами фестиваля «Амурская осень». Но билеты закончились рекордно быстро, отмечают в «Островах». Амурчане проявили большой интерес к предстоящей игре.

Кнопка на сайте стала активной в 18:27, и уже в 18:54 все билеты закончились. Прошло всего 27 минут, рассказала ИА «Амур.инфо» руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Яна Кряжевских. «У нас такого никогда не было», – отметила она.

В общей сложности через сайт распределили 300 билетов. Счастливчики получили на свою электронную почту или на мобильные телефоны соответствующие сообщения. Чтобы забрать билеты, у амурчан есть два дня. Для этого им нужно прийти с паспортом в кассу Grand Arena Ostrova.

Как сообщало Амур.инфо, хоккейный матч с участием артистов фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоится на новой ледовой арене в ТРЦ «Острова» 22 сентября.

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#Амурская осень #культура #спорт


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