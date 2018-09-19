В Приморском крае начала проверку итогов выборов комиссия Центризбиркома

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Представители комиссии ЦИК, которая прибыла во Владивосток, отправились в районы Приморья для проверки выборов главы края, сообщила журналистам представитель краевого избиркома Наталья Камаева. Во втором туре выборов главы края зафиксировано свыше 60 нарушений.

Комиссия ЦИК начала работу в Приморье в среду, 19 сентября. «Два представителя работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам – Советский район, Артем», – сказала Камаева. По ее словам, вероятно, члены комиссии ЦИК охватят и другие районы. «С Тарасенко встреча запланирована на среду. Встреча с Ищенко, я бы сказала, была установочной», – отметила она.

Камаева уточнила, что в планах комиссии – разобраться в ситуации, ознакомиться с документацией и жалобами, просмотреть документы, проехать по комиссиям, встретиться с правоохранительными органами. Комиссия пробудет в Приморье, предварительно, 2-3 дня, сообщает РИА Новости.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100 % бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55 % голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06 %. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30 %, но уже после подсчета 50 % бюллетеней с отрывом в 7 % лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03 % протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5 % и набрал 49,02 %. После этого Ищенко объявил голодовку, которую прекратил через 12 часов.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной Общественной палате отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос – будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.