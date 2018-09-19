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19сентября
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В Приморском крае начала проверку итогов выборов комиссия Центризбиркома

В Приморском крае начала проверку итогов выборов комиссия Центризбиркома
Фото: ria.ru

Представители комиссии ЦИК, которая прибыла во Владивосток, отправились в районы Приморья для проверки выборов главы края, сообщила журналистам представитель краевого избиркома Наталья Камаева. Во втором туре выборов главы края зафиксировано свыше 60 нарушений.

Комиссия ЦИК начала работу в Приморье в среду, 19 сентября. «Два представителя работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам – Советский район, Артем», – сказала Камаева. По ее словам, вероятно, члены комиссии ЦИК охватят и другие районы. «С Тарасенко встреча запланирована на среду. Встреча с Ищенко, я бы сказала, была установочной», – отметила она.

Камаева уточнила, что в планах комиссии – разобраться в ситуации, ознакомиться с документацией и жалобами, просмотреть документы, проехать по комиссиям, встретиться с правоохранительными органами. Комиссия пробудет в Приморье, предварительно, 2-3 дня, сообщает РИА Новости.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100 % бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55 % голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06 %. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30 %, но уже после подсчета 50 % бюллетеней с отрывом в 7 % лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03 % протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5 % и набрал 49,02 %. После этого Ищенко объявил голодовку, которую прекратил через 12 часов.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной Общественной палате отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос – будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.

Просмотров всего: 950

#выборы #губернатор #Дальний Восток


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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
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    5 часов назад

    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

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    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?



    Подождите результатов проверки, может это очередные актеры приехали сыграть свою роль в пьесе "Выборы".

  • full

    full
    4 часа назад

    Noir

    full

    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?



    Подождите результатов проверки, может это очередные актеры приехали сыграть свою роль в пьесе "Выборы".



    Ааа, ну да - в пятнадцатом просто не было денег на дополнительный акт спектакля - нефть была не такой дорогой, как сейчас...

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Вангую. Комиссия проверила результаты голосования, исключила из списка ряд избиркома. В результате у педросовца осталось 50,001 голоса.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    4 часа назад

    Они же сами себя и проверяют))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Хмык

    50,001 голоса.



    Это 50 голосов и один вздох?



  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    щас снимут участки где у Ищенко больше голосов

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    full

    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?



    А ТЫ вышел на митинг ПРОТИВ фальсификаций в 2015 году? Или мы там сами кучкой кричали а ты чиста пасатреть в интернете?

  • Гефест

    Гефест
    4 часа назад

    Ага, за два дня все следы подчищены, можно начинать проверку. ))) Уже бы правду сказали, что страна движется в неофеодализм, власть передается только узкому кругу, по семейственному принципу, остальные все холопы.)))

  • full

    full
    4 часа назад

    Сергей Труш

    full

    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?



    А ТЫ вышел на митинг ПРОТИВ фальсификаций в 2015 году? Или мы там сами кучкой кричали а ты чиста пасатреть в интернете?



    А Жирик чо так быстро заткнулся? Или заткнули?

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    ты за себя ответь-стрелочник

  • full

    full
    3 часа назад

    Братеев1

    ты за себя ответь-стрелочник



    Сявке?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    фуль ты социопат-с тобой бесполезно говорить-- одно гав-гав

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    full

    Noir

    full

    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?



    Подождите результатов проверки, может это очередные актеры приехали сыграть свою роль в пьесе "Выборы".



    Ааа, ну да - в пятнадцатом просто не было денег на дополнительный акт спектакля - нефть была не такой дорогой, как сейчас...



    в 15-ом году пенсионной реформы не было , зритель не очень нуждался тогда в таком спектакле. партейные каждый год пытаются раскрутить фальсификации на выборах, народу пофик было. а вот сейчас другое дело, только в этом году кремль задумал пьесу поставить.

    народ выпустит пар , кремль типо разберется и восстановит справедливость и все будет х....по-прежнему.

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    А вообще оценил кто:

    в нескольких, наиболее хреново живущих регионах (с социально напряженной абстановкой) масква дала высачайшее одобрения на шоу под названием "второй тур выборов.протест народа."

    этож прямо подарок. даже некоторые оппозиционеры и не ожидали такова щастья.

  • full

    full
    3 часа назад

    Братеев1

    фуль ты социопат-с тобой бесполезно говорить-- одно гав-гав



    Десять минут в словаре социопата искал? Сколько за пост платят?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    full

    Сергей Труш

    full

    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?



    А ТЫ вышел на митинг ПРОТИВ фальсификаций в 2015 году? Или мы там сами кучкой кричали а ты чиста пасатреть в интернете?



    А Жирик чо так быстро заткнулся? Или заткнули?



    тебя НОСОМ тыкали в твою же чушь. В 2015 году мы обращались и в суд, и с трибуны Госдумы, но тебе ПЛЕВАТЬ тебе надо хлеба и зрелищ. Но ответственность на себя ты взять не в состоянии.

  • full

    full
    2 часа назад

    Сергей Труш

    full

    Сергей Труш

    full

    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?



    А ТЫ вышел на митинг ПРОТИВ фальсификаций в 2015 году? Или мы там сами кучкой кричали а ты чиста пасатреть в интернете?



    А Жирик чо так быстро заткнулся? Или заткнули?



    тебя НОСОМ тыкали в твою же чушь. В 2015 году мы обращались и в суд, и с трибуны Госдумы, но тебе ПЛЕВАТЬ тебе надо хлеба и зрелищ. Но ответственность на себя ты взять не в состоянии.



    Ну да, зеленый свет для ЛДПР в Амурке - не результат сговора, ога. На твои бредни для публики - плевать однозначно. Лицемер.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Политика это торг. Власть сделает предложение КПРФ от которого трудно отказаться и всё будет устаканено. Теперешние коммунисты это не большевики, поэтому торг уместен. Губернатор будет от Единой России.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    stepan28rus

    Политика это торг. Власть сделает предложение КПРФ от которого трудно отказаться и всё будет устаканено. Теперешние коммунисты это не большевики, поэтому торг уместен. Губернатор будет от Единой России.



    Большевики вступали в союз с левыми эсерами, когда покинули Учредительнео собрание, чем по сути лишили кворума и легитимности принятия решений. И к власти они пришли путём выборов. А вот уже потом, несогласные с решением большевиков офицеры, входившие в состав учредительного собрания вывели подконтрольные им войска.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    full

    Сергей Труш

    full

    Сергей Труш

    full

    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?



    А ТЫ вышел на митинг ПРОТИВ фальсификаций в 2015 году? Или мы там сами кучкой кричали а ты чиста пасатреть в интернете?



    А Жирик чо так быстро заткнулся? Или заткнули?



    тебя НОСОМ тыкали в твою же чушь. В 2015 году мы обращались и в суд, и с трибуны Госдумы, но тебе ПЛЕВАТЬ тебе надо хлеба и зрелищ. Но ответственность на себя ты взять не в состоянии.



    Ну да, зеленый свет для ЛДПР в Амурке - не результат сговора, ога. На твои бредни для публики - плевать однозначно. Лицемер.



    И это мне говорит трусливый аноним из интернета? Единая Россия НЕ выдвинула кандидата в следствие ВЫСОКОЙ поддержки партии ЛДПР среди жителей, чтобы НЕ ПРОИГРАТЬ в прямом противостоянии,. Но всякие фулы схавали то, что он мог осилить в силу своего персонального умения думать.

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    Сергей Труш

    full

    Сергей Труш

    full

    Сергей Труш

    full

    А почему такой комиссии не было в Амурке в пятнадцатом?



    А ТЫ вышел на митинг ПРОТИВ фальсификаций в 2015 году? Или мы там сами кучкой кричали а ты чиста пасатреть в интернете?



    А Жирик чо так быстро заткнулся? Или заткнули?



    тебя НОСОМ тыкали в твою же чушь. В 2015 году мы обращались и в суд, и с трибуны Госдумы, но тебе ПЛЕВАТЬ тебе надо хлеба и зрелищ. Но ответственность на себя ты взять не в состоянии.



    Ну да, зеленый свет для ЛДПР в Амурке - не результат сговора, ога. На твои бредни для публики - плевать однозначно. Лицемер.



    И это мне говорит трусливый аноним из интернета? Единая Россия НЕ выдвинула кандидата в следствие ВЫСОКОЙ поддержки партии ЛДПР среди жителей, чтобы НЕ ПРОИГРАТЬ в прямом противостоянии,. Но всякие фулы схавали то, что он мог осилить в силу своего персонального умения думать.



    Сам придумал или из методички процитировал?



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