Циолковский стал лучшим городом Приамурья по оснащённости общедомовыми счетчиками

Фото: lenta.inform.kz

Министерство ЖКХ Амурской области подготовило рейтинг управляющих компаний. Мониторинг проводился на основе данных по оснащённости многоквартирных домов Приамурья общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов: электроэнергии, горячей и холодной воды и тепловой энергии.

«В целом подготовка к отопительному периоду – это не только подготовка ресурсоснабжающих организаций, но и подготовка к отопительному сезону управляющих компаний. Управляющие компании должны в полном объеме подготовить жилищный фонд. Это мероприятия и по утеплению, и по содержанию жилищного фонда, и по оснащенности и введению в эксплуатацию приборов учёта тепловой энергии, воды, электроэнергии», – сказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Согласно данным Амурской областной государственной жилищной инспекции, было определено лучшее муниципальное образование области, где обеспеченность многоквартирных домов общедомовыми счетчиками составляет 100 % – это ЗАТО Циолковский.

Всего из 165 управляющих компаний области на 100 % обеспечили многоквартирные дома приборами учета 15 компаний, из них: 5 обслуживают дома в Благовещенске, 6 – в Тынде, 3 – в ЗАТО Циолковский и одна управляющая компания, которая обслуживает МКД в Благовещенском районе.

Отстающими в рейтинге стали Сковородинский, Ромненский районы и город Свободный. В этих муниципалитетах имеется по одной управляющей компании, вовсе не установивших приборы учета в домах, сообщает областное правительство.