Циолковский стал лучшим городом Приамурья по оснащённости общедомовыми счетчиками
Министерство ЖКХ Амурской области подготовило рейтинг управляющих компаний. Мониторинг проводился на основе данных по оснащённости многоквартирных домов Приамурья общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов: электроэнергии, горячей и холодной воды и тепловой энергии.
«В целом подготовка к отопительному периоду – это не только подготовка ресурсоснабжающих организаций, но и подготовка к отопительному сезону управляющих компаний. Управляющие компании должны в полном объеме подготовить жилищный фонд. Это мероприятия и по утеплению, и по содержанию жилищного фонда, и по оснащенности и введению в эксплуатацию приборов учёта тепловой энергии, воды, электроэнергии», – сказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.
Согласно данным Амурской областной государственной жилищной инспекции, было определено лучшее муниципальное образование области, где обеспеченность многоквартирных домов общедомовыми счетчиками составляет 100 % – это ЗАТО Циолковский.
Всего из 165 управляющих компаний области на 100 % обеспечили многоквартирные дома приборами учета 15 компаний, из них: 5 обслуживают дома в Благовещенске, 6 – в Тынде, 3 – в ЗАТО Циолковский и одна управляющая компания, которая обслуживает МКД в Благовещенском районе.
Отстающими в рейтинге стали Сковородинский, Ромненский районы и город Свободный. В этих муниципалитетах имеется по одной управляющей компании, вовсе не установивших приборы учета в домах, сообщает областное правительство.
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