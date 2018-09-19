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19сентября
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сегодня, 10:38 0

На ВЭФ Приамурье подписало 12 соглашений, в том числе о бесплатном интернете

На ВЭФ Приамурье подписало 12 соглашений, в том числе о бесплатном интернете
Фото: primamedia.ru

Состоялось заседание правительства Амурской области, на котором обсудили итоги Восточного экономического форума. В его рамках регион подписал 12 соглашений о сотрудничестве. Многие из них касались развития кадрового потенциала и трудовых ресурсов.

Одним из значимых зампред правительства Амурской области Андрей Плутенко выделил соглашение с «Агентством стратегических инициатив» – по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. В прошлом году подобный стандарт был пилотно введен в 20 регионах страны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Он предусматривает взаимодействие правительства, образовательной системы и ключевых отраслевиков, как уже зарекомендовавших себя на территории области, так и только развивающихся», – отметил Андрей Плутенко.

Кроме того, зампред подчеркнул, что в Приамурье необходимо развивать движение молодых профессионалов «Ворлдскилс».

Еще одной важной договоренностью, которой удалось достигнуть Приамурью в рамках ВЭФ, стало сотрудничество с компанией «Мегафон», в рамках которого 55 школ региона получат бесплатный доступ к интернету со скоростью 10 мегабит в секунду.

Отдельно на заседании правительства отметили поручение президента, согласно которому во всех национальных программах 5,5 % финансирования должны быть отведены проектам, реализующимся на Дальнем Востоке. В связи с этим всем министрам амурского правительства поручено пересмотреть существующие проекты с тем, чтобы представить их для получения финансирования.

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#Дальний Восток #экономика


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