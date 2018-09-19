Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:30 7

Благовещенец полез на балкон с букетом цветов, чтобы украсть 5 миллионов рублей

Благовещенец полез на балкон с букетом цветов, чтобы украсть 5 миллионов рублей
Фото: v-procese.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, укравшему 5 миллионов рублей у гражданина Китая. Вместе с сообщниками он инсценировал романтический сюрприз – полез на балкон с букетом цветов, заказав вышку. На самом деле он проник в чужую квартиру и украл деньги.

Преступление было совершено 16 июня 2017 года. Распределив роли между всеми участниками, благовещенец подыскал автомобиль с вышкой для доступа на лоджию квартиры, расположенной на 5 этаже. Другой сообщник приобрел букет цветов, чтобы не вызвать у водителя вышки подозрений относительно их преступных намерений.

Еще один сообщник, забравшись на вышку, проник в квартиру, откуда и похитил 5 миллионов рублей, чем причинил гражданину КНР материальный ущерб в особо крупном размере.

Похищенные деньги мужчина и его сообщники потратили на приобретение автомобилей. При этом ранее благовещенец уже имел непогашенную судимость за совершение грабежа в составе группы лиц.

Суд при назначении наказания учёл явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыск имущества, добытого в результате преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, полное возмещение причиненного ущерба потерпевшим и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 2522

#криминал #происшествия


Происшествия

В Благовещенске мужчина хотел нажиться на инсценированном ДТП
Общество 1

В Благовещенске появилась вторая балетная школа
В России и мире

Пауки месяцами пугали пением женщину
Происшествия

По факту гибели мужчины на железной дороге в Приамурье возбудили уголовное дело
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Карабас Баробас

    Карабас Баробас
    6 часов назад

    А китаец как пояснил происхождение такой суммы интересно.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    6 часов назад

    Красиво!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    5 часов назад

    Романтика

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    На что надеялся?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад





    Как на что?! Они надеялись на машинки))

    Уж точно не на 4 года и возврат нажитого непосильным))

    Прикол... и впрямь, откуда у кита столько бабок? И вернули бы всю сумму россиянину?

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    А водитель "вышки" прошел как соучастник или лох?

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь