Благовещенец полез на балкон с букетом цветов, чтобы украсть 5 миллионов рублей

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Благовещенский городской суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, укравшему 5 миллионов рублей у гражданина Китая. Вместе с сообщниками он инсценировал романтический сюрприз – полез на балкон с букетом цветов, заказав вышку. На самом деле он проник в чужую квартиру и украл деньги.

Преступление было совершено 16 июня 2017 года. Распределив роли между всеми участниками, благовещенец подыскал автомобиль с вышкой для доступа на лоджию квартиры, расположенной на 5 этаже. Другой сообщник приобрел букет цветов, чтобы не вызвать у водителя вышки подозрений относительно их преступных намерений.

Еще один сообщник, забравшись на вышку, проник в квартиру, откуда и похитил 5 миллионов рублей, чем причинил гражданину КНР материальный ущерб в особо крупном размере.

Похищенные деньги мужчина и его сообщники потратили на приобретение автомобилей. При этом ранее благовещенец уже имел непогашенную судимость за совершение грабежа в составе группы лиц.

Суд при назначении наказания учёл явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыск имущества, добытого в результате преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, полное возмещение причиненного ущерба потерпевшим и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство, сообщает прокуратура Амурской области.