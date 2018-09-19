Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Свободном (видео)

Кадр: видео instagram.com/mreporter_blg

18 сентября в городе Свободном произошло ДТП с пострадавшими. Участниками аварии стали легковой и грузовой автомобили.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Управлении ГИБДД по Амурской области, происшествие случилось около 5 часов вечера. Легковушка Nissan AD врезалась в грузовик «МАЗ». В результате пострадали водитель и пассажир «ниссана».

Видео с места ДТП появилось в социальных сетях. Судя по нему, легковушка получила серьезные повреждения.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Ранее Амур.инфо сообщало о похожем происшествии в Белогорском районе.