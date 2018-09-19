Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:19 0

Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Свободном (видео)

Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Свободном (видео)
Кадр: видео instagram.com/mreporter_blg

18 сентября в городе Свободном произошло ДТП с пострадавшими. Участниками аварии стали легковой и грузовой автомобили.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Управлении ГИБДД по Амурской области, происшествие случилось около 5 часов вечера. Легковушка Nissan AD врезалась в грузовик «МАЗ». В результате пострадали водитель и пассажир «ниссана».

Видео с места ДТП появилось в социальных сетях. Судя по нему, легковушка получила серьезные повреждения.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Ранее Амур.инфо сообщало о похожем происшествии в Белогорском районе.

Просмотров всего: 909

#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт


Происшествия 1

В Благовещенске иномарка разнесла трактор (видео)
Происшествия

В Благовещенске мужчина хотел нажиться на инсценированном ДТП
Общество 1

В Благовещенске появилась вторая балетная школа
В России и мире

Пауки месяцами пугали пением женщину
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь