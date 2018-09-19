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19сентября
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сегодня, 10:28 0

Анну Нетребко не пустили петь для Путина из-за приезда Путина

Анну Нетребко не пустили петь для Путина из-за приезда Путина
Фото: ClassicalMusicNews.Ru

Оперную диву Анну Нетребко отказались пропустить на собственное выступление в честь открытия концертного зала в московском парке «Зарядье». Ей не позволили пройти из соображений безопасности – на площадку должен был прибыть президент России Владимир Путин.

По словам присутствующих, исполнительница приехала на паркинг концертного зала, но наверх подняться не смогла – ей преградили путь, сославшись на скорое прибытие главы государства, сообщает GFAclaims.com.

Фото: aif.ru

«"Так я же для него и буду петь!" – воскликнула Анна Нетребко. Ей дали понять, что не будет. "Но ведь я же тогда уеду", – предупредила она и, пожав плечами, села в машину. Когда Анна ударила по газам, на паркинг выскочили люди, которые ее все это время ждали и даже почти не надеялись на приезд, и успели буквально броситься под колеса машины», – написал один из свидетелей в социальных сетях.

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#концерты #происшествия #шоу-бизнес


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